Duchovní v polícii či armáde nebudú mať automaticky zbraň

Bratislava 30. januára (TASR) - Policajní, vojenskí a väzenskí duchovní budú mať pridelenú zbraň, respektíve možnosť ju použiť, iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak by si to okolnosti vyžadovali, bude duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore SR od poslancov SNS, ktorú v stredu schválil parlament.Právnou normou sa teda vytvára zákonná možnosť pre osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou v polícii, Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a v armáde spočívajúca v nepridelení a nepoužívaní zbrane. Novela má zosúladiť slovenskú legislatívu so ženevskými konvenciami, v ktorých sa na duchovnú službu hľadí ako na nekombatantov.argumentujú národniari. Podľa nich odlišné vnímanie duchovnej služby v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách uplatňujú aj v iných krajinách sveta, napríklad v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku či v USA.V súčasnosti sa osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou pôsobiacim v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách prideľujú zbrane a v niektorých prípadoch ich musia aj používať, napríklad počas povinných cvičných strelieb, ktoré musia absolvovať. V prípade ZVJS osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou síce zbraň pridelenú nemajú, ale používať ju počas povinných cvičných strelieb musia.