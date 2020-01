Duda napokon odletel s Herthou na prípravu do Orlanda

Ondrej Duda, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 2. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda odletel vo štvrtok s tímom Herthy Berlín do Orlanda na Floride, kde sa bundesligista bude pripravovať na jarnú časť sezóny. Duda figuruje v 27-člennom kádri napriek tomu, že sa čoraz hlasnejšie hovorí o jeho odchode z klubu už v januárovom prestupovom období.Duda po príchode Jürgena Klinsmanna na lavičku Herthy stratil miesto v základnej zostave a kouč označil jeho skorý odchod z klubu za "dosť možný". Slovenský stredopoliar by podľa vlastných slov chcel odísť už v zime. "," citovala Dudu vo štvrtok agentúra DPA.Hertha bude v USA do 10. januára, jarnú časť bundesligovej sezóny odštartuje 19. januára domácim súbojom s obhajcom titulu Bayernom Mníchov.