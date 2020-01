Duda nedohrá sezónu v Herthe. Nesadol si s Klinsmannom

Jürgen Klinsmann sa usmieva na tlačovej konferencii nemeckého bundesligistu Herthy Berlín v Berlíne 27. novembra 2019. Slovenskí futbalisti Ondrej Duda a Peter Pekarík budú mať nového trénera. Podľa periodika Bild lavičku Herthy Berlín prevzal Jürgen Klinsmann, ktorý nahradil Anteho Čoviča. Klub zatiaľ informácie oficiálne nepotvrdil. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 2. januára (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda nepočíta so svojím zotrvaním v Herthe Berlín. Z klubu by podľa jeho vlastných slov chcel odísť už v zimnom prestupovom období.V minulej sezóne bol s jedenástimi gólmi najlepší strelec tímu, no v tomto ročníku sa mu nedarí. Po príchode trénera Jürgena Klinsmanna definitívne stratil miesto v tíme a nemecký kouč dal najavo, že so službami 25-ročného stredopoliara nepočíta. "," citovala Dudu vo štvrtok agentúra DPA.Duda pôsobí v Berlíne od roku 2016, keď prišiel z Legie Varšava. V prvých dvoch sezónach odohral vinou zranení iba 20 bundesligových zápasov. V tej minulej však nastúpil na 32 zápasov a k 11 gólom pridal aj šesť asistencií. Pred týmto ročníkom predĺžil s klubom zmluvu.