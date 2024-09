Duda odmieta blokovanie Ukrajiny. Takéto kroky nahrávajú Putinovej stratégii

Volynská tragédia

Putin zaútočil na Ukrajinu, aby zastavil jej integráciu do Únie

24.9.2024 (SITA.sk) - Poľský prezident Andrzej Duda sa domnieva, že každý, kto hovorí, že sa chystá blokovať prístup Ukrajiny do Európskej únie , zapadá do politiky Vladimíra Putina . Ako referuje web rp.pl, v rozhovore pre Polsat News skonštatoval, že nechce vytvárať napätie medzi Varšavou a Kyjevom.„Snažil som sa konať tak, aby sa medzi Varšavou a Kyjevom v rámci možností nevytvárali body napätia. Nebolo to jednoduché, pretože sú medzi nami ťažké témy. Ale o týchto otázkach som diskutoval aj s prezidentom Zelenským a najlepším príkladom toho bola prezidentova prítomnosť v Lucku na výročie volynskej tragédie,“ povedal Duda.Volynská tragédia bola séria udalostí, ktoré viedli k etnickým čistkám poľského a ukrajinského obyvateľstva v roku 1943 počas druhej svetovej vojny. Poľsko považuje volynskú tragédiu za genocídu Poliakov.„Aj v záujme Ukrajiny je nájsť s nami porozumenie vo všetkých zložitých otázkach, vrátane historických. Nezabúdajme, že Ukrajinci majú veľa problémov súvisiacich s ich minulosťou z druhej svetovej vojny,“ dodal Duda.Komentáre poľského prezidenta prišli v rámci odozvy na vyhlásenia ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza , ktorý sa v lete nechal počuť, že ak sa problém volynskej tragédie nevyrieši medzi Varšavou a Kyjevom, Ukrajina nemá miesto v Európskej únii Duda pripomenul, že Putin zaútočil na Ukrajinu, aby zastavil jej integráciu do EÚ.„Ak niekto v tejto súvislosti hovorí, že ide blokovať prístup Ukrajiny do Európskej únie, tak sa hodí do politiky Vladimíra Putina. No, neviem, či je to zámer tých, ktorí sú teraz pri moci,“ skonštatoval poľský prezident.