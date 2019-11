Duda: Poliaci budú cestovať do USA bez víz od pondelka 11. novembra

Na archívnej snímke Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 6. novembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v stredu oznámil, že Poliaci budú môcť cestovať do USA bez víz od 11. novembra, teda už od pondelka budúceho týždňa. Na tento krok administratívy vo Washingtone čakali Poliaci dlho, pripomenula tlačová agentúra AP.Duda uviedol, že americká strana ho informovala, že vo Washingtone to v stredu oficiálne oznámia.Prezident Duda po boku s veľvyslankyňou USA Georgette Mosbacherovou spresnil, že od 11. novembra - od Dňa nezávislosti Poľska - už nebude americká strana od Poliakov požadovať víza na turistické ani obchodné cesty trvajúce do 90 dní.Obaja, poľský prezident aj veľvyslankyňa USA, vyjadrili radosť pri oznamovaní správy.Na rozhodnutie americkej administratívy čakali Poliaci dlho, pretože ich krajina je verným spojencom USA a jedným z ich najbližších partnerov v Európe.Americký prezident Donald Trump podpísal zaradenie Poľska do programu bezvízového styku 4. októbra. Sám to aj médiám v ten deň oznámil. Poľsko bolo dosiaľ jednou z posledných krajín Európskej únie, ktorej občania museli naďalej žiadať o víza pre cesty do USA.