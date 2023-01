Duda v hľadáčiku talianskeho klubu Hellas Verona

Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda nefiguroval na súpiske 1. FC Kolín pri sobotňajšom vysokom víťazstve nad Werderom Brémy (7:1). Dvadsaťosemročného záložníka spájajú nemecké médiá s prestupom do talianskej Serie A. Najnovšie sa hovorí o záujme Hellasu Verona, pričom osemnásty tím tabuľky už mal predložiť aj konkrétnu ponuku.





Vedenie súčasného Dudovho zamestnávateľa zdôraznilo, že vynechanie slovenského reprezentanta zo zostavy malo čisto športové dôvody. "Ostatní hráči odohrali dobrú prípravu. Môžem nominovať iba dvadsať hráčov a musím robiť rozhodnutia, ktoré uškodia jednému či druhému hráčovi. Bolo to jednoducho moje rozhodnutie a je pochopiteľné," uviedol tréner jedenásteho tímu Bundesligy Steffen Baumgart.Duda nastúpil v prvej polovici ročníka v deviatich z pätnástich ligových duelov v základnej jedenástke a na súpiske nechýbal ani raz. "Žiadnemu hráčovi sme nenavrhli, aby odišiel. Teraz sa však opäť rozdeľujú miesta v zostave," povedal pre Express.de športový riaditeľ kolínskeho klubu.Záujem o Dudu prejavil aj ďalší taliansky klub US Salernitana, v ktorom pôsobí slovenský obranca Norbert Gyömbér. Podľa najnovších správ sa však do Salernitany Duda nepresťahuje a favoritom na jeho zisk má byť práve Hellas Verona.