Duel Mikea Tysona s youtuberom Jakeom Paulom sa odkladá, bývalý boxerský šampión má zdravotné problémy

Tysonovi poskytli prvú pomoc

Paul vyhral deväť z desiatich duelov

1.6.2024 (SITA.sk) - Súboj legendárneho amerického boxera Mikea Tysona proti známemu youtuberovi Jakeovi Paulovi museli odložiť pre zdravotné problémy niekdajšieho šampióna ťažkej váhy.Tyson a Paul v piatok vyhlásili, že na budúci týždeň oznámia nový dátum duelu, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť 20. júla v texaskom Arlingtone.Tysonovi minulú nedeľu počas poslednej hodiny letu z Miami do Los Angeles prišlo nevoľno a krútila sa mu hlava. Záchranári mu poskytli prvú pomoc, pričom ľudia z Tysonovho okolia pripísali incident problémom s vredmi.„Počas štvrtkovej následnej konzultácie s lekárskymi odborníkmi o nedávnom vzniku vredu sa Mikeovi Tysonovi odporúča, aby počas niekoľkých nasledujúcich týždňov absolvoval minimálny až ľahký tréning a až potom sa vrátil k plnému tréningu bez obmedzení,“ uviedli promotéri súboja v oficiálnom vyhlásení.Tyson profesionálne neboxoval od júna 2005, no už niekoľko rokov pravidelne trénuje. „Moje telo je v celkovom lepšom stave ako v 90. rokoch minulého storočia a čoskoro sa vrátim k svojmu plnému tréningovému plánu," uviedol Tyson vo vyhlásení.„Jake Paul, možno ti to dalo nejaký čas, ale nakoniec ťa aj tak vyradím a nadobro vypadneš z boxu. Oceňujem trpezlivosť všetkých a nemôžem sa dočkať, keď koncom tohto roka predvedieme nezabudnuteľný výkon.“Tyson má aktuálne 57 rokov a naposledy sa v ringu predstavil v novembri 2020, keď absolvoval exhibičný duel proti Royovi Jonesovi Jr.Jake Paul sa za morom preslávil ako youtuber a influencer, no v posledných rokoch sa intenzívne venuje aj kariére boxera.Profesionálom sa stal pred štyrmi rokmi. Zatiaľ absolvoval desať duelov, z ktorých vyhral deväť, pričom šesť triumfov sa zrodilo po knokaute súperov.