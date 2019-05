Dukle Praha hrozí priamy zostup

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

O titul - 2. kolo:



FK Jablonec - Baník Ostrava 2:0 (0:0)



Góly: 50. Trávník (z 11 m), 81. Doležal



J. Považanec hral do 88. min, A. Fábry (obaja Jablonec) bol na lavičke náhradníkov - V. Budinský (Ostrava) odchytal celé stretnutie.



Sparta Praha - Slovan Liberec 1:0 (1:0)



Gól: 6. Costa



/L. Štetina (Sparta) bol na lavičke náhradníkov - M. Koscelník (Liberec) bol na lavičke náhradníkov/



O záchranu - 2. kolo:



1. FK Příbram – MFK Karviná 1:0 (0:0)



Gól: 65. Soldát



M. Bukata, J. Krivák a T. Záhumenský odohrali celé stretnutie, D. Guba hral do 59. min, M. Faško (všetci Karviná) hral od 59. min



SFC Opava - Dukla Praha 3:2 (1:0)



Góly: 44. Svozil, 48. Zavadil, 65. Jurečka – 51. Holenda, 87. Miloševič



J. Ďurica odohral celé stretnutie, S. Dancák, M. Hruška a R. Kovaľ (všetci Dukla) boli na lavičke náhradníkov



Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko 0:0



P. Šimko odohral celé stretnutie, F. Hološko (obaja Slovácko) hral do 66. min

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 12. mája (TASR) - Futbalisti Opavy zvíťazili v sobotňajšom domácom zápase 2. kola o záchranu v českej lige nad Duklou Praha 3:2. Slovenský obranca Ján Ďurica odohral v drese hostí celý zápas. Dukle hrozí priamy zostup, tri stretnutia pred koncom jej na barážovú priečku chýba osem bodov.V 2. kole skupiny o titul zvíťazil Jablonec na domácej pôde nad Baníkom Ostrava 2:0. Sparta Praha si na vlastnom štadióne poradila s Libercom 1:0.