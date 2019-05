Dunaj by mal kulminovať popoludní, k ďalším vzostupom by nemalo prísť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 30. mája (TASR) - Podľa platnej predpovede zrážok by nasledujúcich dňoch na Dunaji už nemalo prísť k vzostupu vodných hladín, ale naopak, k poklesu. Pre TASR to uviedla hydrologička odboru hydrologické predpovede a výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Michaela Mikulčíková.Hladina Dunaja vo štvrtok o 7.00 h prekročila v stanici Bratislava úroveň zodpovedajúcu 1. stupňu povodňovej aktivity (SPA). O 14.00 h dosiahol vodný stav 672 cm.informovala Mikulčíková.Podľa jej ďalších slov by v Bratislave mohla výška hladiny v popoludňajších hodinách kulminovať na úrovni okolo 675 cm. V strednej a dolnej časti slovenského úseku Dunaja možno očakávať vzostupy z dotekania.uviedla hydrologička.SHMÚ vydal pre oblasť Bratislavy vo štvrtok ráno hydrologickú výstrahu 1. stupňa. Výstrahu pred povodňou z pretrvávajúceho dažďa a vysokej nasýteností povodí vydali hydrológovia aj pre viaceré okresy na východnom Slovensku.