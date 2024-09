Dunaj vo Viedni prekonal rekord, valí sa na Bratislavu

Situácia na tokoch Dolného Rakúska je mimoriadne vážna a predovšetkým nestabilná. Dunaj vo Viedni v noci prepísal rekord. Jeho prietok prekonal extrémny rok 2002, informoval portál imeteo.sk.





Dážď naďalej potrápi Slovensko

V západných častiach Bratislavy sú ZŠ a MŠ zväčša zatvorené, v Lamači fungujú

Gejdoš: Energetici odstránili všetky poruchy na úrovni vysokého napätia

Trnavskí hasiči zasahovali 150-krát

Malacky: Zvažovaná evakuácia časti obyvateľov nebola potrebná

Bratislava: Devínska Nová Ves preventívne varuje obyvateľov z ulice Na hriadkach

Čadčianske mosty sú po nedeľňajšej povodni už sprejazdnené

Malé Leváre: Obec most ponad Rudavu uzavrela, rieka začala pretekať

Dolné Rakúsko vyhlásilo ešte predpoludním stav prírodnej katastrofy. Situácia sa síce upokojuje, no extrémne rastú väčšie vodné toky. Mimoriadne nestabilná situácia je na Dunaji.Na vstupnej bráne do Viedne práve Dunaj prekonal rekordný prietok z roku 2002, pričom nie je jasné, čo sa stane teraz. Hydrológovia a vodohospodári neustále korigujú povodňovú vlnu na Dunaji a to vďaka včasnému odpusteniu priehrad, čo sa v roku 2002 nestalo a čelili masívnej kritike.Na väčšine územia Slovenska treba počítať s dažďom aj počas pondelka. Pre oblasť Záhoria platia výstrahy tretieho stupňa, pre ďalšie okresy výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. V platnosti ostávajú aj hydrologické výstrahy.Výstrahy tretieho stupňa pred dažďom platia pre okresy Myjava, Skalica, Senica a Malacky. Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Bratislavského kraja a niektoré okresy Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja a okres Topoľčany. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Nitrianskeho kraja, viaceré okresy Žilinského a Prešovského kraja a tiež niektoré okresy Trenčianskeho, Trnavského a Košického kraja.V platnosti zostávajú aj hydrologické výstrahy. Výstrahy tretieho stupňa platia pre okresy Senica, Skalica, Malacky, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Výstrahy druhého stupňa platia pre okres Pezinok. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Myjava, Senec, pre dolné Považie, stredné Považie, horné Považie a Liptov, Oravu, pre dolnú Nitru a Žitavu, hornú Nitru, pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.V niektorých okresoch treba počítať aj so silnejším vetrom. Výstrahy prvého stupňa platia pre takmer celý Bratislavský a Žilinský kraj, okresy Považská Bystrica, Púchov, Komárno a Dunajská Streda. Meteorológovia tam miestami očakávajú vietor v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h.Viaceré mestské časti v západnej časti Bratislavy, najviac postihnutej záplavami, zatvorili v pondelok základné školy (ZŠ) a v niektorých prípadoch i materské školy (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V Lamači sú škola i škôlky otvorené.Zatvorené škôlky i základné školy sú v Devínskej Novej Vsi, prerušená je tiež prevádzka materskej školy i súkromnej základnej školy v Devíne.V Záhorskej Bystrici je v pondelok základná škola na Hargašovej ulici zatvorená, triedy materskej školy ostávajú otvorené.V Karlovej Vsi tiež zatvorili základné školy, materské školy sú otvorené, deti sa však nebudú môcť pohybovať vonku v areáloch škôlok.Situácia s výpadkami elektriny na strednom Slovensku, ktoré vznikli v súvislosti s víkendovou poveternostnou situáciou, sa zlepšila. Hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš v pondelok informoval, že bez elektriny už ostávajú len desiatky odberných miest."Na úrovni vysokého napätia sa energetikom zo SSD podarilo odstrániť už všetky poruchy. Zostáva im doriešiť už len niekoľko porúch na úrovni nízkeho napätia," uviedol Gejdoš.Ako doplnil, tieto poruchy však nemajú za následok výpadky elektriny v rozsiahlejších rozmeroch a zväčša sa týkajú len niekoľkých domácností alebo ulíc. "Elektrikári už pracujú na tom, aby obnovili dodávku prúdu čo najskôr aj pre týchto odberateľov," dodal hovorca SSD.Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zasahovali počas nedele (15. 9.) od 6.00 do 18.00 h v súvislosti s nepriaznivým počasím celkom 150-krát. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Lena Košťálová."Celkom zasahovalo 43 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 879 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Nasadených bolo 919 kusov hasičskej techniky," priblížila.Zvažovaná evakuácia obyvateľov Malaciek bývajúcich v blízkosti potoku Malina nebola zatiaľ potrebná. O rozhodnutí, ktoré padlo ešte počas noci, informuje samospráva na sociálnej sieti.Primátor Juraj Říha upozornil, že v prípade mimoriadnej zmeny budú obyvateľov dotknutého územia informovať mobilnými sirénami."V súčasnosti sme mierni optimisti, keďže hladina nádrže v Kuchyni, z ktorej priteká voda do jedného z rybníkov pri meste, i hladina samotných rybníkov klesla," uviedla hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. "Momentálne v Malackách prší, ak však nebude dážď intenzívny a dlhotrvajúci, veríme, že sme z najhoršieho vonku," dodala.Mestský krízový štáb v nedeľu (15. 9.) večer rozhodol z preventívnych dôvodov, aby sa obyvatelia, ktorí bývajú pozdĺž toku Maliny, pripravili na eventuálnu evakuáciu. Mesto tiež pripravilo priestory, ktoré mali poskytnúť evakuovaným dočasné zázemie.Povodňová situácia je v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves stále veľmi komplikovaná a vážna. Informuje o tom samospráva, ktorá zároveň vyzvala obyvateľov z lokality Na hriadkach, aby si zabezpečili svoje obydlia a majetok pred prípadným zaplavením."Rovnako týchto obyvateľov vyzývame, aby sa pripravili na možnú evakuáciu," preventívne informovala vedúca mediálneho oddelenia bratislavskej mestskej časti Martina Legáth.Už v nedeľu (15. 9.) pomáhala polícia pri evakuácii viacerých domov v Devínskej Novej Vsi. Kritická bola najmä situácia v okolí potoka Mláka.Všetky mosty v Čadci, ktoré sú majetkom mesta, sa po nedeľňajšej (15. 9.) povodni podarilo sprejazdniť. Na sociálnej sieti o tom informovala čadčianska radnica.Neprejazdné ďalej ostávajú mosty v správe štátnych organizácií. "V pondelok po dodaní stanovísk o vyhovujúcom technickom stave budú sprístupnené aj tieto mosty. Ide konkrétne o most z Námestia slobody a most do Bukova," dodala samospráva.Po opadnutí vody radnica spolu s mestským podnikom služieb a dobrovoľnými hasičmi z Čadce i okolitých obcí začala s čistením zatopených oblastí a objektov v postihnutých domácnostiach a priemyselnom parku. "Práce robia podľa priorít určených operačným strediskom," vysvetlili z radnice.Dodali, že napriek zatopeniu autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina sa tiež podarilo zabezpečiť funkčnosť mestskej hromadnej dopravy aj prímestskej dopravy.Čadcu v nedeľu postihla 50-ročná voda. Napáchala značné škody na majetku. Podobné povodne tam zaznamenali v roku 1997. V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto aktuálne stále platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy.Medzi obcami Gajary a Malými Levármi na Záhorí uzavreli most ponad rieku Rudava. Potvrdil to starosta obce Malé Leváre Adrián PerneckýUž počas noci samospráva na sociálnej sieti informovala, že Rudava začína pretekať, vyzvali dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť roznášať vrecia s pieskom.Materská i základná škola budú v obci v pondelok zatvorené.