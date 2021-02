Dunajská streda na domácom ihrisku nezaváhala, Michalovce klesli na dno tabuľky

Senica preskočila Michalovce a Pohronie

Zlaté Moravce majú istotu hornej šestky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Hráči Dunajskej Stredy zvíťazili v sobotňajšom súboji 21. kola základnej časti najvyššej slovenskej futbalovej súťaže nad Michalovcami 2:1 a v tabuľke si upevnili druhú pozíciu. Naopak, zdolaní Zemplínčania klesli na poslednú 12. priečku, keď z ostatných troch duelov získali iba bod.Dunajskostredčania sa domácim triumfom priblížili k vedúcemu Slovanu na rozdiel štyroch bodov, no "belasí" majú k dobru nedeľňajší súboj v Zlatých Moravciach proti "domácej" Seredi . Futbalisti FC DAC 1904 mali počas väčšiny sobotňajšieho popoludňajšieho zápasu prevahu a korunovali ju gólmi Dominika Kružliaka v prvom polčase a striedajúceho legionára Yhoana Andzouanu v druhej časti. Za Michalovce v úplnom závere už len skorigoval z pokutového kopu skúsený Igor Žofčák. Senica po troch dueloch bez bodu zvíťazila v Ružomberku 3:2 a v tabuľke sa z poslednej 12. priečky posunula pred Michalovce a FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa na 10. pozíciu. Seničania viedli pod Čebraťom 2:0 gólmi Martina Košťála a Borisa Turčáka, no Tihomir Kostadinov ešte pred prestávkou skorigoval. Tri body pre hostí zariadil v 70. minúte Juraj Piroska, z pohľadu "ruže" prehru už len zmiernil Martin Regáli. Ten vzápätí po druhej žltej karty putoval predčasne pod sprchy a oslabený Ružomberok už vyrovnanie nedosiahol.Ružomberok prišiel v priebežnej tabuľke o pozíciu v prvej šestke, na ktorú sa dostali Trenčania . Tí si odniesli tri body zo Žiaru nad Hronom za triumf 1:0 nad FK Pohronie. O všetkom rozhodol gól Hamzu Čatakoviča z 85. minúty. Na ihrisku súpera naplno bodovali aj Zlaté Moravce, ktoré v neďalekej Nitre zvíťazili 1:0 presným zásahom Filipa Balaja z pokutového kopu už v 21. min. ViOn síce duel dohrával bez vylúčeného Denisa Dugu, no krátke "oslabenie" ustál a po sobote už má matematickú istotu hornej šestky tabuľky.V 21. kole si ešte ve sobotu podvečer zmerajú sily Trnava so Žilinou a v nedeľu popoludní Sereď so Slovanom. Základnú časť uzavrie počas nasledujúceho víkendu 22. kolo, po ktorom sa tímy rozdelia na dve polovice a o ďalšie body budú bojovať v nadstavbách o titul a o zotrvanie v najvyššej súťaži.