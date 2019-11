Dunajská Streda odčinila päťgólovú prehru z Michaloviec, zdolala Nitru

Na snímke hore Erick Davis (DAC) a dole Michal Faško (Nitra) v zápase 17. kola futbalovej Fortuna ligy FK DAC 1904 Dunajská Streda - FC Nitra 30. novembra 2019 v Dunajskej Strede. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 30. novembra (TASR) -FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra 1:0 (0:0)Gól: 64. Divković. Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Žákech, 7189 divákovFC DAC: Jedlička - Blackman, Oravec, Beskorovajnyj, Davis - M. Vida, Oravec - K. Vida, Fábry (89. Šimčák), Divković - RamirezFC Nitra: Šípoš – Kuník (46. Dubeň), Farkaš, Podhorín - Bilovský, Faško - Fabiš, Gatarić (71. Štefanec), Magda - Ristovski, Chobot (61. Šefčík)Dunajská Streda chcela odčiniť päťgólovú prehru z Michaloviec, taktiež sa rozlúčiť s domácim publikom víťazstvom, kým Nitra ťahala tri zápasy bez prehry. Z domáceho tábora chýbal obranca Koštrna, ktorého klub počas týždňa vyradil z kádra. Prvá vážnejšia šanca zápasu prišla v 17. minúte, keď domáci Ronan pohrozil ďalekonosnou strelou, lopta letela tesne vedľa Šipošovej brány. O minútu neskôr vystrelil z prvej Ramirez, ale nad. V 27. minúte po chybe Beskorovajnyho mohol ísť sám na bránu Gatarić, ale Jedlička bravúrne vychytal najväčšiu šancu Nitry v prvom polčase. Napriek prevahe sa Dunajská Streda nedokázala dostať do vyložených šancí, na druhej strane Nitra hrozila z protiútokov. V 44. minúte Divković dostal výbornú loptu od Ramireza v pokutovom území, jeho strelu z blízka Šípoš bravúrne chytil.Dunajská Streda začala druhý polčas veľkou šancou, v 46. minúte Divkovićovu strelu z päťky Šípoš vyrazil na roh. O dve minúty neskôr pohrozil Ronan, ale strelu Nitriansky brankár opäť kryl. V 54. minúte K. Vida centroval z pravej strany, Ronan to skúšal strelou z prvej, ale Šípoš bol na mieste. Pekná akcia sa zrodila v 56. minúte, Blackman prihral z pravej strany, Ramirez loptu sklepol M. Vidovi, ktorého strelu však Šípoš opäť chytil. V 59. minúte bol v pokutovom území faulovaný Ramirez, nariadenú penaltu zahrával Davis, ale Šípoš loptu famózne chytil. V 64. minúte prišiel prvý gól zápasu, Divković dostal loptu na ľavej a z hranice pokutového územia poslal loptu do siete – 1:0. V 70. minúte mal druhý gól na kopačkách A. Fábry, ale jeho strela skončila tesne vedľa. V 78. minúte po rohu Ronana hlavičkoval Beskorovajnyj tesne vedľa. Dunajská Streda mala ku koncu ďalšie šance, ale skóre sa už nemenil.