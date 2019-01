Dunajská Streda podpísala trojročnú zmluvu s Taiwom

Abdulrahman Taiwo (vľavo) ešte v drese Nitry. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Dunajská Streda 25. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub DAC Dunajská Streda podpísal trojročnú zmluvu s útočníkom Abdulrahmanom Taiwom, ktorý už pôsobil aj v FC Nitra. Dvadsaťročný nigérijský útočník sa už pridal k spoluhráčom na hernom sústredení v tureckom Beleku.citoval klubový web športového riaditeľa DAC-u Jana Van Daeleho.Bývalý hráč Abees Academy Abuja a nigérijskej reprezentácie do 23 rokov bol členom širšieho kádra olympijského výberu Nigérie pre OH 2016 v Riu de Janeiro. Do konečnej nominácie sa ale nevošiel. Vzbudil však pozornosť európskych klubov a napokon zakotvil v tureckom Bursaspore, kde počas jari 2017 hrával za družstvo do 19 rokov. Následne pôsobil v Zbrojovke Brno a vlani sa stal hráčom Nitry. Počas jesene zasiahol do všetkých 18 kôl Fortuna ligy, pripísal si štyri góly a tri asistencie. V Slovnaft Cupe mal bilanciu dva zápasy, dva góly. Taiwo už v tejto sezóne strelil gól "za" DAC. V pamätnom augustovom stretnutí Nitra - DAC (2:3) to bol práve on, komu rozhodcovia pripísali víťazný zásah ako vlastný gól. Môže sa teda stať vôbec prvým hráčom klubovej histórie DAC, ktorý v jednej sezóne skóruje za tím aj ako hosťujúci, resp. domáci hráč.