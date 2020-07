Dunajská Streda si v príprave zahrá proti mužstvám veľkého kalibru, ako sú Marseille či Nice

Futbalistov čakajú silní súperi

V kádri nastali pohyby

19.7.2020 (Webnoviny.sk) - Minioddych od futbalu trval na Žitnom ostrove len sedem dní. Dvojfázovým tréningom sa v nedeľu začala príprava futbalistov FK DAC 1904 Dunajská streda na novú sezónu.V nej sa mužstvo pod vedením nemeckého trénera Bernda Storcka predstaví okrem slovenských súťaží aj v Európskej lige, keďže v konečnej tabuľke skráteného ročníka 2019/2020 skončilo na treťom mieste."Aj na ďalšie obdobie plánujeme dva tréningy denne. Čaká nás aj testovanie na COVID-19 a vtedy budeme trénovať len raz. V piatok 24. júla odchádzame do Rakúska, kde strávime deväť dní a odohráme aj dve stretnutia proti francúzskym veľkoklubom,“ načrtol svoje plány tréner Bernd Storck, cituje ho oficiálny portál klubu FK DAC 1904.Počas sústredenia nájde mužstvo prechodný domov v tirolskom Fügene, kým zápas proti Marseille sa odohrá v Kufsteine a proti Nice v Kössene. Prvý je na programe 25. júla a druhý 1. augusta."Trochu ma prekvapilo, keď som od trénera počul mená súperov. Práve zápasy proti mužstvám takéhoto kalibru nás môžu posunúť a ukázať nám, kde sa nachádzame a kam sa potrebujeme dostať. Som veľmi rád, že náš mladý tím nastúpi proti takýmto silným súperom,“ vyhlásil kapitán DAC-u Zsolt Kalmár Čo sa týka pohybu v kádri, z hosťovania v Zlatých Moravciach sa vrátil Jakub Švec a na skúšku prišiel mladý stredopoliar Sebastian Nebyla. Slovenský juniorský reprezentant strávil posledné dva roky v mládežníckom tíme West Ham United."Rokovali sme aj s ďalšími hráčmi, ich príchod uzavrieme v najbližších dvoch-troch dňoch. Posila príde do každej formácie,“ prezradil športový riaditeľ Jan van Daele Na strane odchodov sú v Dunajskej Strede nasledovné mená: Adrián Slančík prestúpil do Senice a Ricardo Phillips pôjde na hosťovanie do Michaloviec. Ernest Boateng a Dominik Veselovský sa pripravujú s farmou v Šamoríne. Andrija Balič sa zatiaľ nevrátil do Dunajskej Stredy a pre zranenie chýbajú Máté Vida a Krisztián Németh. Dušan Lalatovič putoval po návrate zo Srbska do karantény.