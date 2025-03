Duplantis posunul svetový rekord na 627 cm

Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis opäť vylepšil svetový rekord. Na piatkovom podujatí All Star Pole Vault vo francúzskom Clermont-Ferrand skočil do výšky 627 cm a o jeden centimeter prekonal vlastný zápis z augustového mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe.





Duplantis si v súťaži zabezpečil víťazstvo výkonom 607 cm a potom sa rozhodol posunúť svetový rekord. Métu 627 cm prekonal na prvý pokus. "Jednoducho som sa cítil naozaj dobre. Čo môžem povedať, prišiel som sem, aby som to dokázal. Dal som do toho všetko. Niekedy je to ľahké, niekedy nie, ale je za tým veľa tvrdej práce, utrpenia, zlých dní, dobrých dní a všetkého medzi, čo vás posunie do ľahších momentov," uviedol švédsky fenomén podľa AFP."Mondo" prepísal svetový rekord už jedenásťkrát. "Vždy je to výnimočné. Zakaždým je to šialený pocit. Je to ako pocit eufórie. Ťažko sa to vysvetľuje," pokračoval 25-ročný žrdkár. Zaujímavosťou je, že najnovší zápis prišiel v sprievode jeho vlastnej skladby "Bop", ktorú vydal práve v piatok. "Hrala tam moja pieseň. Bolo to presne tak, ako som si to predstavoval. Myslel som si, že možno nedokážem byť vážny, pretože sa mi to zdalo takmer vtipné. Ale keď som ju začul v reproduktoroch, pomyslel som si, že to znie dobre a dodalo mi to dobrú náladu," dodal Duplantis.Švéd vlani prepísal rekord trikrát. Na úvodnom mítingu Diamantovej ligy v čínskom meste Sia-men skočil 624 cm, OH v Paríži ovládol s výkonom 625 cm a potom prišiel Chorzów. Nedávno vyhlásil, že v nadchádzajúcej sezóne by rád posunul jeho hranicu na úroveň 630 cm.