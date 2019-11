Ďurček: Riešenie problematického násypu na D4 by malo byť koncom roka

D4R7 - Jarovce - Ivanka Sever Foto: D4R7 Foto: D4R7

Bratislava 21. novembra (TASR) – Dodávateľ stavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 má 6. decembra predložiť statický prepočet štátnemu stavebnému dohľadu. Ten by mal následne rozhodnúť, čo bude s problematickým násypom na D4. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Peter Ďurček.Správa o záveroch kontroly Slovenskej stavebnej inšpekcie, ktorej obsahom bolo dodržiavanie zákonných postupov pri výstavbe D4 a R7, sa mala prerokovať na štvrtkovom parlamentnom hospodárskom výbore. Ten však nebol uznášaniaschopný.Ďurček poznamenal, že približne týždeň po hospodárskom výbore, ktorý sa uskutočnil 10. októbra, predložil dodávateľ sanačný plán, podľa ktorého by sa malo postupovať. Jeho súčasťou je aj úloha pre dodávateľa predložiť štátnemu stavebnému dohľadu nový statický prepočet dotknutého násypu, čo by sa malo udiať 6. decembra.skonštatoval.Predpokladá, že v dôsledku použitia nevhodných materiálov k nejakým rekonštrukčným prácam dôjde. Súčasťou dohody a sanačného plánu je aj to, že pokiaľ sa statickým posudkom a prepočtom preukáže, že je možné zachovať teleso aj s materiálmi, ktoré tam sú, tak sa pristúpi len k rekonštrukčným prácam.Na základe testov to podľa Ďurčeka vychádza tak, že v nejakom rozsahu sa bude musieť násyp rekonštruovať.spresnil.Zároveň podľa neho zatiaľ nebola diskusia o tom, že by sa mali posunúť termíny dokončenia.dodal.