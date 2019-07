Ďurica odmietol Jablonec, do Petržalky sa vrátil ako začínajúci tréner

Na snímke nový asistent trénera FC Petržalka Ján Ďurica počas brífingu 30. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. júla (TASR) - Ján Ďurica prežil vo futbalovej Petržalke prvé veľké hráčske úspechy a teraz v nej naberá prvé trénerské skúsenosti. Aktívnu činnosť ukončil vo veku 37 rokov a po dvojmesačnej prestávke rozšíril realizačný tím slovenského druholigistu, v ktorom pôsobia hlavný tréner Jozef Dojčan, asistent Dominik Tóth či tréner brankárov Miroslav Mentel.Bývalý reprezentačný stopér odohral predchádzajúcu sezónu v Dukle Praha, ktorej nepomohol k záchrane v najvyššej českej súťaži. Pred novým ročníkom mal ponuku z Jablonca.povedal Ďurica po utorňajšom tréningu, na ktorom si so zverencami aj zahral:Práve na psychické faktory sa Ďurica chce zameriavať pri trénerskej činnosti:Ďurica si pred vtedajšou Artmediou Petržalka, s ktorou má na konte domáce trofeje i účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov, obliekal na Slovensku dres Dunajskej Stredy. V zahraničí pôsobil v Saturne Moskovská oblasť, Lokomotive Moskva, Hannoveri, Trabzonspore a napokon v Dukle Praha. V najcennejšom drese absolvoval 91 stretnutí, hral na majstrovstvách sveta 2010 i európskom šampionáte 2016. Reprezentačnú kariéru ukončil v novembri 2017.pokračoval Ďurica. Jedným z prvých krokov bude doštudovanie UEFA PRO licencie:Ďurica naskočil do realizačného tímu v úvode druholigovej sezóny, ktorú Petržalka odštartovala dvoma víťazstvami. Bývalý hráč by ju rád videl naspäť medzi slovenskou elitou, no rovnako ako vo svojej trénerskej kariére nechce nič uponáhľať: