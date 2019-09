Ďuriš Nicholsonová: Výbor EP spochybňuje právo SR na sídlo ELA

Na archívnej snímke europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Brusel 27. septembra (TASR) - Slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová v piatok upozornila, že jeden z výborov Európskeho parlamentu (EP) spochybňuje nárok Slovenska na sídlo Európskej agentúry práce (ELA) v Bratislave.uviedla Ďuriš Nicholsonová v tlačovej správe, ktorú zaslala TASR.Európska agentúra práce by pritom mala svoju činnosť v Bratislave spustiť už v priebehu tohto roku.napísala Ďuriš Nicholsonová. Činnosť ELA patrí pritom do portfólia Výboru pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu, ktorému šéfuje.uviedla slovenská europoslankyňa.Informácia o utajenom stanovisku unikla a Ďuriš Nicholsonová sa k nej dostala len náhodou." konštatovala Ďuriš Nicholsonová.Podľa vlastných slov chce šéfke JURI povedať, že tento tajnostkárky prístup je nehodný inštitúcie, akou je Európsky parlament, ktorá by mala byť príkladom v transparentnosti.Europoslankyňa ubezpečila, že urobí všetko pre to, aby snahy o zmenu rozhodnutia o sídle ELA zvrátila.