Dušan Gaži opäť pobeží naprieč Slovenskom, aby pomohol chorým deťom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. augusta (TASR) - Dušan Gaži pobeží viac ako 400 kilometrov z Bratislavy do Košíc, aby tak pomohol sprostredkovať pomoc chorým deťom a rodinám v núdzi. Charitatívny beh naprieč celým Slovenskom odštartuje v hlavnom meste v piatok (31.8.).Za projektom stojí 58-ročný Košičan Dušan Gaži, ktorý pobeží už po deviaty raz. Viac ako 400 kilometrov dlhú trasu absolvuje bez použitia dopravného prostriedku, behom kombinovaným s chôdzou za približne 56 hodín. Do cieľa v Košiciach plánuje dobehnúť v nedeľu (2.9.) zhruba o 19. h. Aktuálny ročník Charita Tour sa uskutoční pod záštitou premiéra SR Petra Pellegriniho.Svojím bežeckým výkonom chce tento rok Gaži pomôcť minimálne 20 chorým deťom, hlavne Alexandre s nevyliečiteľným nervovosvalovým ochorením, ktorú čaká finančne náročná liečba.približujú situáciu jej rodičia v tlačovej správe organizácie Ľudia ľuďom. Prispieť Alexandre na liečbu možno aj prostredníctvom výzvy zaregistrovanej na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk.Od roku 2009 pomohol projekt Charita Tour viac ako 400 chorým deťom sumou približne 160.000 eur. Financie pomohli hlavne pri zakúpení zdravotníckych pomôcok či preplatení rehabilitačných pobytov. Projekt každoročne finančne podporujú súkromné spoločnosti, fyzické osoby, ako aj najvyšší ústavní činitelia vrátane premiéra a prezidenta SR.Partnerom 9. ročníka projektu Charita Tour 2018 je darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk. Charitatívny beh a pomoc tým, ktorí to potrebujú môžete podporiť príspevkami v ľubovoľnej výške na tomto darcovskom portáli.