Dušanovi Dědečkovi, ktorý pred rokom opitý zabil päť ľudí na zastávke v Bratislave, súd potvrdil 15-ročný trest väzenia

Dušanovi Dědečkovi, ktorý pred rokom opitý zabil päť ľudí na zastávke v Bratislave, potvrdili 15-ročný trest väzenia. Odvolací senát súdu to považuje za primeraný trest, prevážili aj poľahčujúce okolnosti. Prokurátor aj pozostalí po obetiach žiadali prísnejší trest.

Odvolací senát predsedu Karola Kováča Krajského súdu v Bratislave týmto rozhodnutím potvrdil trest, na ktorý odsúdil Dědečka už v júni Mestský súd Bratislava I.

Predseda senátu zdôraznil, že v prípade obžalovaného prevážili poľahčujúce okolnosti. Dědeček skutok oľutoval aj urobil prehlásenie o vine.

Dušan Dědeček na odvolacom konaní povedal, že pri nehode, ktorú spôsobil opitý, mal namiesto obetí zomrieť on, opakovane prejavil aj ľútosť. „Keby sa dalo, vypol by som sa hneď… Ak by bola tá možnosť požiadať o eutanáziu, urobím tak,“ vyhlásil počas záverečného slova. Na konaní sa rozhoduje o sprísnení jeho trestu, pôvodne dostal 15-ročné väzenie.

„Prijal som vinu a prijmem aj trest, ktorý z toho vyjde,“ dodal Dědeček.

„Odpustite, rodičia,“ požiadal prítomných príbuzných piatich obetí, ktoré pred rokom zrazil. Svoju reč prednášal so sklonenou hlavou.

Hovoril však aj o tom, že by mal byť na očiach tým, ktorí si sadajú pod vplyvom alkoholu za volant. „Je však otázka, či by tu nemali sedieť na lavici obžalovaných tí, ktorí podporujú propagáciu alkoholu a tak pôsobia na mládež,“ dodal.

Vyjadroval sa o tom, že by sa chcel zapojiť do programov na prevenciu a zákaz alkoholu.