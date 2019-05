Duterte zvíťazil v kľúčových voľbách, ovládol poslednú baštu opozície

Rodrigo Duterte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 14. mája (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte zaznamenal drvivé víťazstvo v kľúčových voľbách do hornej komory parlamentu. Takmer kompletné výsledky pondelkových volieb ukazujú, že Duterteho spojenci úplne ovládnu Senát, ktorý bol jednou z posledných bášt opozície. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.Získanie senátnej väčšiny umožní Dutertemu presadiť dôležité legislatívne zmeny vrátane obnovenia trestu smrti, zníženia veku trestnej zodpovednosti a zmeny ústavy, ktorá by umožnila federalizáciu krajiny. Kritici sa obávajú, že by Duterte mohol týmto spôsobom odstrániť aj ústavné obmedzenia počtu prezidentských funkčných období.Filipínci v pondelok rozhodovali o novom zložení dolnej komory Kongresu, obsadení polovice kresiel v Senáte, ako aj o guvernéroch, starostoch a členoch mestských rád v 81 provinciách.Najväčší politický význam však mali voľby do Senátu, ktorý doteraz kontrolovala opozícia. Po zrátaní zhruba 94 percent odovzdaných hlasov koalícia podporujúca Duterteho získa všetkých 12 z 24 kresiel, o ktoré sa v pondelok súperilo. Najúspešnejší z opozičných kandidátov je na 14. mieste a ostatní zaostali ďaleko za ním. Oficiálne výsledky budú známe až zhruba o týždeň.Pondelňajšie voľby boli všeobecne považované aj za referendum o nezriedka kontroverznej politike prezidenta Duterteho. Hlasovanie sa konalo v polovici jeho šesťročného funkčného obdobia.Zrejme najspornejšou otázkou je prezidentom iniciovaná neľútostnáproti drogám, ktorá si vyžiadala už tisíce životov. Duterteho politika vzbudzuje kritiku a obavy v zahraničí, medzi Filipíncami sa však prezident stále teší veľkej popularite. Filipínska opozícia obviňuje 74-ročného prezidenta z diktátorských sklonov.Medzi novozvolenými senátormi z Duterteho tábora je napríklad bývalý šéf polície Ronald Dela Rosa, ktorý bol jedným z hlavných organizátorov vojny proti drogám. Koalíciu provládnych strán bude v Senáte zastupovať aj Imee Marcosová, dcéra niekdajšieho filipínskeho diktátora Ferdinanda Marcosa.