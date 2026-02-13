|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arpád
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. februára 2026
Dva mesiace voľna za tisíce eur, Matovič kritizuje postup koalície a hovorí o podvode na voličoch
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky Skrátené legislatívne konanie Smer-SD
Poslanci si v nasledujúcich týždňoch spravili platené voľno. Kritizuje to líder Hnutia Slovensko Igor Matovič, ...
Zdieľať
13.2.2026 (SITA.sk) - Poslanci si v nasledujúcich týždňoch spravili platené voľno. Kritizuje to líder Hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorému sa absolútne nepáči postup vládnej koalície v súvislosti s prerušením schôdze parlamentu. Podľa Matoviča sa naplno ukázalo, že zmena rokovacieho poriadku, ktorú presadzoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD), bola od začiatku podvodom na voličoch.
„Máme pred sebou krásny dôkaz, ako Gašpar a spol. opäť oklamali ľudí. Tvrdili, že potrebujú skrátiť rozpravu, aby mohli prijímať zákony na pomoc ľuďom. V skutočnosti si vytvorili priestor na to, aby mali dva mesiace dovolenku a zinkasovali dvanásťtisíc eur v čistom. Pýtam sa – v čom je toto v súlade s morálkou a slušnosťou, o ktorej tu kážu?“ vyhlásil Matovič, podľa ktorého tak budú mať poslanci počas nasledujúcich týždňov platené voľno.
„Áno, na štyri či päť dní majú prísť do práce. Ale keďže nedali hlasovanie, oni neprídu. Budú mať ospravedlnenky a v sále budú sedieť len opoziční poslanci. Je to amorálne,“ dodal Matovič. Toto je súčasne jeden z dôvodov, prečo Hnutie Slovensko opakovane navrhuje zníženie platov poslancov na polovicu.
Líder hnutia ďalej kritizuje aj časté využívanie skráteného legislatívneho konania. To, že poslanci podávajú mnohé návrhy v skrátenom konaní vníma Matovič ako aroganciu moci, pohŕdanie ústavou, parlamentnými zvyklosťami a aj opozičnými voličmi.
„My tu nie sme za seba, my tu zastupujeme našich voličov,“ zdôraznil Matovič. Upozornil však, že takýto prístup sa môže obrátiť proti nim. Podľa neho totiž už aj voliči vládnej koalície začínajú rozmýšľať o tom, či toto naozaj chceli, keď ich volili. Poslancov koalície sa podľa neho treba pýtať, čo budú robiť počas ich dlhého voľna, počas ktorého budú dostávať platy.
Matovič súčasne zareagoval aj na vyjadrenia predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka o možnej kandidatúre Roberta Fica (Smer-SD) na post ústavného sudcu. „Inak to nevychádza, prečo by neobsadili post ústavného sudcu, keď potrebujú, aby Ústavný súd SR rozhodoval čo najviac v ich prospech. Evidentne si to Fico necháva ako zadné dvierka – keď mu bude hroziť väzobná klietka, zašije sa na ústavnom súde, aby sa vyhol trestu,“ skonštatoval Matovič, ktorý sa zároveň vyjadril aj ku Gašparovi.
„Od začiatku bolo jasné, že obžalovaný človek sa bude snažiť šikanovať opozičných poslancov, ktorí mu šliapu na prsty. Ak si myslel, že ma pod hrozbou pokuty prinúti, aby som si pred ním kľakol, tak urobím presný opak. Prišiel som do parlamentu bojovať proti mafii, nie si pred ňou kľakať,“ vyhlásil Matovič. Vládna koalícia podľa lídra Hnutie Slovensko robí zo Slovenska zlyhávajúci štát, kde už neplatia pravidlá. SR však podľa neho nesmie byť krajinou, kde si mocní budú robiť, čo chcú.
Zdroj: SITA.sk - Dva mesiace voľna za tisíce eur, Matovič kritizuje postup koalície a hovorí o podvode na voličoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Kritika plateného voľna
„Máme pred sebou krásny dôkaz, ako Gašpar a spol. opäť oklamali ľudí. Tvrdili, že potrebujú skrátiť rozpravu, aby mohli prijímať zákony na pomoc ľuďom. V skutočnosti si vytvorili priestor na to, aby mali dva mesiace dovolenku a zinkasovali dvanásťtisíc eur v čistom. Pýtam sa – v čom je toto v súlade s morálkou a slušnosťou, o ktorej tu kážu?“ vyhlásil Matovič, podľa ktorého tak budú mať poslanci počas nasledujúcich týždňov platené voľno.
„Áno, na štyri či päť dní majú prísť do práce. Ale keďže nedali hlasovanie, oni neprídu. Budú mať ospravedlnenky a v sále budú sedieť len opoziční poslanci. Je to amorálne,“ dodal Matovič. Toto je súčasne jeden z dôvodov, prečo Hnutie Slovensko opakovane navrhuje zníženie platov poslancov na polovicu.
Skrátené legislatívne konania
Líder hnutia ďalej kritizuje aj časté využívanie skráteného legislatívneho konania. To, že poslanci podávajú mnohé návrhy v skrátenom konaní vníma Matovič ako aroganciu moci, pohŕdanie ústavou, parlamentnými zvyklosťami a aj opozičnými voličmi.
„My tu nie sme za seba, my tu zastupujeme našich voličov,“ zdôraznil Matovič. Upozornil však, že takýto prístup sa môže obrátiť proti nim. Podľa neho totiž už aj voliči vládnej koalície začínajú rozmýšľať o tom, či toto naozaj chceli, keď ich volili. Poslancov koalície sa podľa neho treba pýtať, čo budú robiť počas ich dlhého voľna, počas ktorého budú dostávať platy.
Kandidatúra na ÚS a spor s Gašparom
Matovič súčasne zareagoval aj na vyjadrenia predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka o možnej kandidatúre Roberta Fica (Smer-SD) na post ústavného sudcu. „Inak to nevychádza, prečo by neobsadili post ústavného sudcu, keď potrebujú, aby Ústavný súd SR rozhodoval čo najviac v ich prospech. Evidentne si to Fico necháva ako zadné dvierka – keď mu bude hroziť väzobná klietka, zašije sa na ústavnom súde, aby sa vyhol trestu,“ skonštatoval Matovič, ktorý sa zároveň vyjadril aj ku Gašparovi.
„Od začiatku bolo jasné, že obžalovaný človek sa bude snažiť šikanovať opozičných poslancov, ktorí mu šliapu na prsty. Ak si myslel, že ma pod hrozbou pokuty prinúti, aby som si pred ním kľakol, tak urobím presný opak. Prišiel som do parlamentu bojovať proti mafii, nie si pred ňou kľakať,“ vyhlásil Matovič. Vládna koalícia podľa lídra Hnutie Slovensko robí zo Slovenska zlyhávajúci štát, kde už neplatia pravidlá. SR však podľa neho nesmie byť krajinou, kde si mocní budú robiť, čo chcú.
Zdroj: SITA.sk - Dva mesiace voľna za tisíce eur, Matovič kritizuje postup koalície a hovorí o podvode na voličoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky Skrátené legislatívne konanie Smer-SD
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Príprava zákona o e-cigaretách viazne, poslanci parlamentu hovoria o cynizme a zlyhaní štátu
Príprava zákona o e-cigaretách viazne, poslanci parlamentu hovoria o cynizme a zlyhaní štátu
<< predchádzajúci článok
Chystáte sa na jarné prázdniny? Toto spravte pre svoje dieťa, kým vyrazíte na cestu!
Chystáte sa na jarné prázdniny? Toto spravte pre svoje dieťa, kým vyrazíte na cestu!