Dva nové Klokany otvárajú dvere zákazníkom: KLM Real Estate dosiahla rekordný počet retailových centier

Obchodné centrá KLOKAN sú charakteristické svojou. Tieto retailové parky vznikajú s cieľom priniesť obyvateľom miest a priľahlých oblastí nielen miesto na pohodlné nákupy, ale aj priestor pre komunitné stretnutia a podporu miestneho podnikania. Práve formát retailových parkov sa v posledných rokoch teší veľkej obľube medzi zákazníkmi aj investormi. Na rozdiel od veľkých nákupných centier retail parky ponúkajú jednoduchý i rýchly prístup k jednotlivým prevádzkam, dostatok parkovacích miest priamo pri obchodoch či kvalitný mix nájomcov. "Našou filozofiou je prinášať moderné obchodné priestory, ktoré rešpektujú charakter miesta, kde vznikajú. Každý projekt navrhujeme s ohľadom na potreby miestnych komunít, ekologické trendy a dlhodobú udržateľnosť," vysvetľuje, konateľ KLM Real Estate.Najnovšie obchodné centrum KLOKAN v Banskej Bystrici sa rozprestiera na ploche, pričom zákazníci tu nájdus rôznorodým sortimentom. Food operátorom je spoločnosť, ktorá dopĺňa ponuku čerstvých potravín a gastronomických služieb v regióne. Zákazníci sa môžu tešiť aj na pridané služby, akými sú samoobslužná autoumyváreň a čerpacia stanica.Centrá KLOKAN sú navrhnuté tak, aby slúžili ako moderné obchodné uzly, no zároveň rešpektovali životné prostredie. V prípade Banskej Bystrice plánujeme využiť strešné priestory na inštaláciu fotovoltaických panelov, čím sa zníži ekologická stopa centra," dodáva, spolumajiteľ spoločnosti.Menší, ale rovnako efektívny projekt, vznikol v českej Úpici. Retail park s plochouponúka, vrátane hlavného nájomcu. Centrum bolo navrhnuté s dôrazom na maximálnu využiteľnosť priestoru a prispôsobenie miestnym podmienkam.Rok 2024 bol pre spoločnosť KLM Real Estate významným míľnikom, keď otvorila sedem nových retail centier na Slovensku aj v Českej republike. To predstavuje celkovú investíciu vo výške 75 miliónov eur. Centrá KLOKAN sa stali synonymom pre dostupné, udržateľné a funkčné retailové parky, ktoré reagujú na potreby moderného spotrebiteľa. "Náš tím tento rok odviedol mimoriadnu prácu, pričom sme otvorili centrá vo viacerých strategických lokalitách. Už teraz pripravujeme ďalších sedem projektov, ktoré plánujeme spustiť v roku 2025," uviedol. Spoločnosť pokračuje tiež v implementácii zelených riešení do všetkých svojich projektov. Fotovoltaické panely, zelené strechy a udržateľné technológie sú štandardom, ktorým chce KLM Real Estate inšpirovať aj ostatných developerov v regióne.Jedným z hlavných cieľov KLM Real Estate ostáva vytváranie benefitov pre miestne komunity. Pri výstavbe centier sa spoločnosť aktívne podieľa na rozvoji infraštruktúry v okolí – od rekonštrukcie ciest až po podporu miestnych podnikov. "Obchodné centrá KLOKAN nie sú len o nakupovaní. Snažíme sa, aby boli prínosom pre mestá, kde pôsobíme. Či už ide o pracovné príležitosti, zlepšenie dopravnej dostupnosti alebo environmentálne riešenia, každý projekt navrhujeme s ohľadom na budúcnosť," uzatvára