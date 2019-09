Dva roky od porážky IS odkrývajú v sýrskej Rakke nové masové hroby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rakka 10. septembra (TASR) - Sýrske pohotovostné zložky oznámili, že vyniesli takmer 20 ľudských tiel z najnovšie odkrytého masového hrobu v Rakke, ktorá bývala faktickým hlavným mestom kalifátu vyhláseného teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) na okupovaných územiach Sýrie a Iraku. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AP.Ide už o 16. masový hrob, ktorý objavili v tomto meste, odkedy z neho pred necelými dvoma rokmi vyhnali militantov IS. Miestni predstavitelia pritom zápasia s nedostatkom prostriedkov na to, aby bolo možné nálezy pozostatkov tisícov ľudí zdokumentovať s predpokladom ich neskoršej identifikácie.Masové hroby v parkoch a zničených budovách sú hrozivou pripomienkou násilností páchaných príslušníkmi IS, ako aj ich protivníkmi. Objavujú sa popri postupnej obnove Rakky jej obyvateľmi.Organizácia IS sa zmocnila Rakky v januári 2014 a následne toto mesto zmenila na baštu svojho samozvaného kalifátu a dejisko zverstiev páchaných na obyvateľoch, ktorí odmietali jej extrémistickú ideológiu. Spojenými štátmi podporované a Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) oficiálne oznámili víťazstvo nad IS v Rakke 20. októbra 2017.