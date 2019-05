Dva saudskoarabské tankery boli pri pobreží SAE terčom sabotáže

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

USA vydali upozornenie pre lode po "sabotáži" pri pobreží SAE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 13. mája (TASR) - Dva saudskoarabské ropné tankery boli pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE) terčom, pri ktorom na nich vznikli. Oznámil to v pondelok minister energetiky Saudskej Arábie Chálid al-Fálih.Minister vo vyjadrení, ktoré priniesla oficiálna tlačová agentúra SPA, spresnil, že k útoku došlo v nedeľu ráno vo výlučnej ekonomickej zóne SAE pri pobreží emirátu Fudžajra. Tankery smerovali do Perzského zálivu a jeden z nich mal následne prepraviť saudskoarabskú ropu do USA. Informácie priniesli agentúry AFP a AP.dodal minister.Spojené arabské emirátu v nedeľu oznámili, že štyri komerčné lode z rôznych krajín boli pri pobreží Fudžajry terčom bližšie nešpecifikovanej sabotáže, ktorú odsúdili regionálni spojenci SAE. Niekoľko hodín predtým iránske a libanonské médiá publikovali falošné správy o výbuchoch v prístave Fudžajra.Predstavitelia SAE odmietli uviesť bližšie podrobnosti o sabotáži alebo o tom, koho z nej podozrievajú. Spojené štáty však už predtým varovali lode, žeby mohli plánovať útoky na námornú dopravu v regióne. Washington do oblasti Perzského zálivu vyslal lietadlovú loď a bombardéry, pričom ohlásil aj presun batérie rakiet typu Patriot na Blízky východ, čím reagoval na obavy z možnej hrozby zo strany Teheránu.Spojené štáty vydali v pondelok nové upozornenie pre námornú dopravu v súvislosti s údajnými "sabotážnymi činmi" voči lodiam pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE). Oznámenie prišlo v čase zvýšeného regionálneho napätia medzi USA a Iránom, informuje agentúra AP.Námorná správa Spojených štátov (MARAD) síce zdôraznila, že takéto incidenty neboli potvrdené, avšak vyzvala lodných dopravcov, aby boli opatrní pri plavbách okolo emirátu Fudžajra a rovnomenného prístavného mesta na východnom okraji SAE pri Ománskom zálive.V upozornení z pondelkového rána miestneho času poskytla aj súradnice údajnej sabotáže, ku ktorej podľa tejto správy malo dôjsť severne od Fudžajry.