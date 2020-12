Dva slovenské projekty, za ktorými stoja politici, získali prestížnu európsku cenu

Kategória Digitalizácia:

Kategória Vyrovnanie sa s pandémiou COVID-19:

Zabodovali aj ostatné slovenské projekty

Ocenenie povzbudzuje odvážnych lídrov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2020 (Webnoviny.sk) -Obec Košeca sa na čele so špecialistom pre odpadové hospodárstvo Marekom Kurincom a starostom Radomírom Brtáňom rozhodla svojim obyvateľom ukázať lepší a udržateľnejší prístup k produkcii a triedeniu odpadu. Každé vyhodené vrece odpadu má unikátny QR kód a obec pomocou identifikácie RFID eviduje každý zber zmesového komunálneho odpadu. Podstatou je, že čím viac domácnosti triedia, tým nižšie poplatky za zber odpadu platia. Vďaka tomuto systému kleslo množstvo zmesového odpadu za 9 mesiacov od zavedenia systému v roku 2019 o 18 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018.”"Ocenenie je obrovským prekvapením a neuveriteľným úspechom pre Košecu aj pre Slovensko. Je úžasné byť súčasťou desiatky najlepších projektov v kategórii digitalizácia. Máme radosť, že sa nám podarilo naučiť mnohých obyvateľov znižovať produkciu odpadov a správne triediť odpad. Elektronickou evidenciou inovujeme systém zberu odpadov, ktorý je pre občanov férovejší a pre obec udržateľnejší," hovorí Radomír Brtáň, starosta obce Košeca.Ľudia bez domova nemajú počas pandémie prístup k základným hygienickým prostriedkom ani zdravotnej starostlivosti. Bratislava preto zriadila karanténne mestečko určené ľuďom, ktorí sú pozitívni na Sars-CoV-19 alebo majú príznaky ochorenia, no nemajú kde bývať. Jedna z najohrozenejších skupín obyvateľstva tak dostala strechu nad hlavou a prístup k odbornej, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti."Od začiatku koronakrízy bolo jasnou prioritou mesta pomôcť najzraniteľnejším skupinám Bratislavčaniek a Bratislavčanov a ochrániť ich zdravie. Práve preto naša sekcia sociálnych vecí pracovala na tom, aby sme vytvorili karanténne mestečko pre ľudí bez domova, keďže patria k tým najzraniteľnejším," uviedol vo svojom oficiálnom vyjadrení Matúš Vallo, primátor Bratislavy.Súťažilo sa v deviatich kategóriách, do ktorých sa dostalo po desať finalistov. Projekty zo Slovenska sa súťaži objavili vôbec prvýkrát. Zo 17 nominovaných sa do finále prebojovalo šesť."Tým, že upozorňujeme na modely a mimoriadne projekty, sa usilujeme inšpirovať ostatných, aby nasledovali ich príklad. Blahoželám šiestim finalistom zo Slovenska, ktorých vybrala medzinárodná občianska porota. Svojimi vynikajúcimi politickými projektmi sú inšpiratívnym príkladom pre ďalších politikov z celej Európy," hovorí Edward Strasser, zakladateľ a CEO Inštitútu inovatívnej politiky.Porota ocenenia Innovation in Politics je každoročne zostavená z reprezentatívnej vzorky tisícky bežných európskych občanov, ktorí sa mohli do hodnotenia sami prihlásiť. Tak urobili aj dve slovenské študentky, ktoré na svoje skúsenosti spomínajú vo videu Cieľom ocenenia je upriamiť pozornosť na inovatívny prínos politikov a pozitívne zmeny, ktoré menia životy Európanov k lepšiemu. Ocenenia sa udeľujú v deviatich kategóriách: kvalita života, ekonomika, ekológia, vzdelávanie, demokracia, digitalizácia, ľudské práva, komunita a koronakríza. Okrem základného kritéria inovatívnosti sa na všetky nominované projekty vzťahujú dve ďalšie kritériá: participácia a udržateľnosť.Informačný servis