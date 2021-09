Dva trestné senáty na najvyššom súde sú neúplné, jeden z nich má prejednať prípad šéfa ĽSNS

senátov

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Najvyššieho súdu SR (NS SR) Ján Šikuta upozorňuje na neúplnú obsadenosť dvoch z piatich trestnýchNS SR, pričom táto situácia podľa neho nie je ideálna a vytvára na sudcov neprimeraný pracovný nápor. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa súdu Alexandra Važanová Šikutu podľa vyhlásenia zároveň mrzí, že jeho permanentná snaha o personálne zastabilizovanie trestnoprávneho kolégia sa na Súdnej rade SR nestretáva s rovnakým porozumením ako riešenie personálnych otázok Najvyššieho správneho súdu SR či Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Šikuta upozornil, že na prelome júna a júla podal súdnej rade návrh na preloženie dvoch trestných sudcov, ktorí prešli riadnym výberovým konaním, na NS SR.Vzhľadom na aktuálny priebeh harmonogramu vypočutí sudcov pred súdnou radou sa ale obáva, že k vyriešeniu a teda personálnemu zastabilizovaniu trestnýchnemusí v dohľadnej dobe dôjsť.„Urýchlené riešenie situácie by predseda Ján Šikuta privítal aj s ohľadom na navýšenie počtu sudcov ŠTS, voči ktorému je Najvyšší súd SR jediným odvolacím súdom," uviedla Važanová.Jeden z neúplnýchje podľa Šikutu aj 4T, ktorý má prejednať odvolanie predsedu strany ĽSNS Mariana K. vo veci šekov s údajnou extrémistickou tematikou.Šikuta v tejto súvislosti zdôraznil, že vec musí byť rozhodnutá v poradí nápadu, teda nemôže mať prednosť pred vecou, ktorá bola Najvyššiemu súdu SR doručená skôr, s výnimkou vecí väzobných, čo trestná vec Mariana K. nie je.„V konaní vo veci obžalovaného Mariana K. je potrebné zohľadniť aj rozsiahlosť predloženého spisového materiálu, ale aj vysoký nápad vecí väzobných, ktoré majú pri rozhodovaní vzhľadom na svoj bezodkladný charakter prednosť," uviedol Šikuta s tým, že považuje doterajší priebeh v danom konaní za časovo primeraný.Šikuta zároveň uviedol, že výrok ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS ) v znení „Ak je to tak, že celý spis kompletne prišiel na súd v januári a teraz máme september, tak to už nie je primerané,“ nepovažuje za primeraný stavu veci.„Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta pevne verí, že pani ministerka, ktorej vyhláškou z 22.1.2021 v znení neskorších predpisov sa do konca apríla 2021 mohli verejne pojednávať len a výlučne trestné veci, ktoré nezniesli odklad, rozumie súdom ako aj tomu, čo núdzový stav v konaniach na súdoch sekundárne spôsobil," dodala Važanová.Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ružena Sabová v októbri 2020 v kauze šekov s extrémistickou symbolikou uznala predsedu politickej strany ĽSNS a poslanca parlamentu Mariana K. za vinného.Podľa verdiktu sa dopustil trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace.Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Keďže obžalovaný podal na mieste odvolanie, vec prejde v odvolacom konaní na NS SR.Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.