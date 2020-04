Dvaja členovia Matovičovej vlády nekandidovali do parlamentu, ide o ministra Korčoka a Doležala

18.4.2020 - Vo vládnej zostave premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorá v pondelok 20. apríla predstúpi pred parlament s programovým vyhlásením a požiada o dôveru, sú dvaja členovia, ktorí neboli na kandidačných listinách koaličných strán v tohtoročných parlamentných voľbách.





Ide o ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, nominanta strany Sloboda a Solidarita (SaS) a ministra dopravy Andreja Doležala, nominanta Sme rodina.

Názory politológa na pozície ministrov

OĽaNO má siedmich členov vlády

Sme rodina, SaS a Za ľudí

Vláda požiada o vyslovenie dôvery

Politológ Grigorij Mesežnikov si nemyslí, že by mohla byť pozícia ministra zahraničných vecí Korčoka vo vláde slabšia v porovnaní s členmi vlády, ktorí kandidovali do parlamentu a môžu sa oprieť o materskú stranu.„Ivan Korčok bol pozvaný ako nestraník do rezortu, ktorý má pre vládnu koalíciu konsenzuálny charakter. K zmenám zahraničnej politiky by nemalo dôjsť, skôr by sa mal posilniť prozápadný rozmer,“ zhodnotil Mesežnikov.Odlišne však vníma pozíciu ministra dopravy Doležala. „Neočakávam, že by v samotnej strane mohol mať problém, ale koaliční partneri môžu mať výhrady k línii, ktorú Sme rodina reprezentuje,“ povedal politológ.Pokiaľ ide o ďalších ministrov, takmer všetci boli na niektorom z prvých pätnástich miest kandidačných listín po zohľadnení prednostného hlasovania voličov.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) má siedmich členov vlády a štátnych tajomníkov z prvej pätnástky.Okrem premiéra Igora Matoviča, sú to ministri životného prostredia Ján Budaj, obrany Jaroslav Naď, financií Eduard Heger, zdravotníctva Marek Krajčí, štátni tajomníci vnútra Lukáš Kyselica a pôdohospodárstva Martin Fecko.Na 16. mieste kandidačnej listiny OĽaNO podľa výsledkov volieb skončil súčasný minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Na poslednom 150. mieste kandidačnej listiny sa umiestnila vo voľbách Natália Milanová, ktorá vedie ministerstvo kultúry.Druhá najsilnejšia vládna strana Sme rodina z prvej pätnástky kandidačnej listiny do vlády vyslala na miesto vicepremiéra Štefana Holého a ministra práce Milana Krajniaka.Strana SaS má vo vláde z prvej pätnástky celkovo piatich ľudí, a to ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ministra školstva Branislava Gröhlinga a štátnych tajomníkov ministerstva hospodárstva Jána Oravca a Karola Galeka a v rezorte diplomacie Martina Klusa.Stranu Za ľudí v štruktúre vlády reprezentujú z čela kandidačnej listiny vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a štátny tajomník rezortu spravodlivosti Michal Luciak.Parlament začne rokovať o programovom vyhlásení vlády v pondelok 20. apríla, vláda zároveň požiada poslaneckú snemovňu o vyslovenie dôvery.K tomu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zákonodarcov, teda 76 poslancov zo 150. Štvorkoalícia disponuje v Národnej rade SR 95 hlasmi.