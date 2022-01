Dvaja Egypťania skončili na cudzineckej polícii v Nových Zámkoch, majú niekoľkoročný zákaz vstupu do krajín Únie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Dvoch Egypťanov, ktorí sa na území Slovenska zdržiavali neoprávnene, predviedla hliadka železničnej polície na oddelenie cudzineckej polície v Nových Zámkoch. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka, železniční policajti na dvojicu nelegálnych migrantov narazili pri kontrole medzinárodného rýchlika Hungaria.Jeden z Egypťanov vycestoval z domovskej krajiny ešte v marci minulého roka, druhý tak urobil v septembri, rovnako z ekonomických dôvodov. „Obaja sa stretli v Srbsku, odkiaľ cestovali do maďarského Szegedu a následne taxíkom do Budapešti. Kúpili si lístky na vlak do Bratislavy, odkiaľ chceli cestovať do Viedne. Cieľovými krajinami boli Francúzsko a Rakúsko," poznamenal k prípadu Slivka.Za neoprávnený pobyt im boli vydané rozhodnutia o vyhostení so zákazom vstupu na územie Slovenskej republiky a všetkých členských štátov EÚ na tri roky. „Momentálne sa už nachádzajú v útvare policajného zaistenia pre cudzincov, kde budú až do chvíle, kým neopustia krajinu," dodal Slivka.