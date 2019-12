Dvaja muži vyhodili z budovy ťažkú sedačku, pristála na telefonujúcej Edite

Pred budovou telefonovala

Početné zranenia

18.12.2019 (Webnoviny.sk) - Žena, na ktorej začiatkom decembra pristála sedačka, keď telefonovala pred vchodom do budovy v škótskom Aberdeene, bude musieť stráviť vianočné sviatky a tiež niekoľko prvých týždňov v novom roku v nemocnici.Má totiž zlomenú chrbticu, nohy a zranené pľúca a jej liečba bude ešte komplikovaná. Ako však povedala v utorok pre britskú BBC, je rada, že je vôbec nažive, a že po prepustení z nemocnice bude môcť chodiť, čo krátko po nehode ešte nebolo jasné.Tridsaťročná Edita Butkeviciute, ktorá pochádza z Litvy, vyšla 7. decembra na chvíľu pred budovu, v ktorej pracuje, aby si zatelefonovala s priateľom. Vtom na nej pristála ťažká trojmiestna kožená sedačka. Ako neskôr zistili policajti, sedačku vyhodili z budovy dvaja muži vo veku 26 a 31 rokov. Prečo to spravili, to zatiaľ nie je jasné."Spomínam si, že som sa zobudila, nemohla som sa hýbať, kričala som o pomoc a začala mi byť veľká zima," spomína si žena na prvé chvíle po tom, ako opäť nadobudla vedomie. "Potom som sa zobudila opäť a uvidela som pred sebou sedačku. To som ešte nevedela, že na mňa spadla," popisuje Butkeviciute.Ešte v sanitke sa podľa vlastných slov so zlou predtuchou pýtala zdravotníkov, či bude môcť po tomto úraze chodiť. Nakoniec sa našťastie ukázalo, že hoci utrpela početné a vážne zranenia, až také zlé to s ňou po prepustení z nemocnice nebude."Všetko vo mne je polámané. Ale som veľmi šťastná, pretože budem môcť normálne žiť svoj život ako doteraz. Som veľmi šťastná, že som nažive," povedala žena pre BBC.