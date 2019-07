Dvaja nemeckí novinári dostali list s bielym práškom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cologne 4. júla (TASR) - Dvaja nemeckí novinári, ktorí písali o krajnej pravici, dostali listové zásielky s bielym práškom - ako sa neskôr ukázalo, išlo o prášok do pečiva. Vo štvrtok o tom informovala dortmundská polícia, píše agentúra DPA.Hovorkyňa polície uviedla, že prípadom sa bude zaoberať špeciálna jednotka, ktorá má na starosti pravicový extrémizmus.Jeden z listov bol adresovaný novinárovi verejnoprávnej rozhlasovej stanice WDR, ktorý intenzívne pokrýva neonacistickú scénu a už v minulosti sa stal terčom vyhrážok. Druhý list dostal novinár na voľnej nohe, ktorý sa takisto venuje extrémizmu krajnej pravice. Na jeho adresu boli vyslané jednotky hasičského zboru, ktoré list prevzali, aby mohli podozrivý prášok preskúmať.povedal hovorca Zväzu nemeckých novinárov (DJV) Hendrik Zörner. Zároveň vyzval bezpečnostné orgány, aby uznali závažnosť týchto hrozieb.Ako pripomína DPA, z vraždy nemeckého komunálneho politika Waltera Lübckeho z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ku ktorej došlo začiatkom júna v meste Wolfhagen v spolkovej krajine Hesensko, je podozrivý 45-ročný pravicový extrémista Stephan E. Ten sa k tomuto násilnému činu aj priznal, no neskôr svoje priznanie odvolal.Vyšetrovatelia predpokladajú, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom, keďže Lübcke sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo dostával vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.Krajne pravicová a protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) od svojho založenia v roku 2013 dosahuje značnú podporu voličov. V Nemecku sa čoraz častejšie konajú i demonštrácie proti imigrantom, píše DPA.