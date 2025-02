Dvaja policajti z Leopoldova vytiahli z ľadovej vody muža a zachránili mu tak život

20.2.2025 (SITA.sk) - Dvojica policajtov z Obvodného oddelenia PZ Leopoldov vytiahla z ľadovej vody Vanigovského kanála v Trakoviciach v okrese Hlohovec muža, ktorý bol v bezprostrednom ohrození života.„Bol až po hlavu ponorený vo vode a nedokázal vyjsť na breh. Policajti okamžite skočili do vody a vytiahli ho po strmom brehu von. Muž javil známky ťažkého podchladenia, nekomunikoval, kŕčovito sa triasol a nevnímal okolie, preto mu poskytli neodkladnú predlekársku pomoc,“ informovala o udalosti trnavská krajská polícia.Po zistení, že nemá viditeľné zranenia, ho uložili do stabilizovanej polohy, prikryli izotermickou fóliou a až do príchodu RZP mužovi kontrolovali životné funkcie. Podľa zdravotníkov mohol byť vo vode niekoľko hodín. 49 - ročného muža previezli do nemocnice v Trnave, kde bol jeho zdravotný stav stabilizovaný.Na človeka vo vode upozornil na linke 158 všímavý občan. Operačný dôstojník posunul informáciu hliadke, ktorá mala nočnú službu. Tá sa skontaktovala s oznamovateľom, ktorý ich navigoval na miesto k mužovi.