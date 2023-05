Dvakrát bronz pre HEINEKEN Slovensko na najstaršej pivovarníckej súťaži v Českej republike

O súťaži

2.5.2023 (SITA.sk) -Ocenenia Zlatá pivná pečať 2023 sa cez víkend udeľovali v rámci 33. ročníka Medzinárodného pivného festivalu v českom mestečku Litoměřice. Aj tento rok do prestížnej degustačnej súťaže prihlásili svoje vzorky stovky pivovarov a pivných značiek z celého sveta. Tradičné ceny sa udeľovali v 44. kategóriách. V náročnej konkurencii svetových pivovarníkov uspeli aj značky z portfólia HEINEKEN Slovensko, ktoré bodovali v dvoch kategóriách.V kategórii Tmavé výčapné pivo získal bronzovú pivnú pečať Zlatý Bažant Tmavé, ktorý je jedinečný svojím typickým buketom. Je zmesou vôní špeciálnych sladov a kvalitného chmeľu. Charakterizuje ho sladkastá karamelová príchuť a primeraná, mierna horkosť. Hurbanovský pivovar opäť dokázal, že inovácie v oblasti výroby a chuti piva sú súčasťou DNA značky Zlatý Bažant.V kategórii Ochutený Cider sa na popredné miesta dostal Strongbow Citrus Edge, ktorý si rovnako odniesol bronzovú pivnú pečať. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko aj týmto ocenením potvrdila, že je lídrom na domácom trhu ciderov. Svoje postavenie si udržuje od roku 2015, kedy začala v Hurbanove fermentovať prírodnú jablkovú šťavu pod úspešnou značkou Strongbow. Popri pive Zlatý bažant a výrobe sladu sa cider stal ďalším artiklom, ktorý spoločnosť HEINEKEN Slovensko aktuálne vyváža do šiestich krajín regiónu strednej a východnej Európy."Naše portfólio neustále inovujeme a prinášame nové formy prípravy piva, radlerov a ciderov, ako aj nové príchute. Ocenenia, ktoré sme získali na najstaršej českej degustačnej súťaži Zlatá pivná pečať 2023 si preto veľmi vážime. Patria všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí stoja za tradičnou výrobou a kvalitou našich produktov a pomáhajú nám našu ponuku posúvať vpred. To, že naše pivá a cider oceňujú nielen verní spotrebitelia, ale aj medzinárodná odborná porota, je pre nás dôkazom toho, že to, čo robíme, dobre. Pivo je nápoj, ktorý spája a my v HEINEKEN Slovensko veríme, že aj pri týchto ocenených nápojoch naši spotrebitelia strávia kvalitné chvíle, ktoré budú inšpirovať ich svet k lepšiemu," uviedla Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.Zlatá pivná pečať je certifikované ocenenia piva v najväčšej a najstaršej degustačnej súťaži v Českej republike. Anonymná degustácia pív z celého sveta sa každoročne koná pod dohľadom renomovaných garančných a certifikačných autorít (TÜV-SÜD, Bureau Veritas, 3EC, Státní zemědělská a potravinářská Inspekcie ČR). Všetky informácie a podmienky súťaže sú k dispozícii na oficiálne stránke https://www.pivofestival.cz/