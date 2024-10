Dvanásť ľudí zomrelo po prevrátení sa člna s migrantmi pri pobreží Líbye

29.10.2024 (SITA.sk) - Dvanásť ľudí zo skupiny 13 migrantov zahynulo po tom, ako sa pri pobreží Líbye prevrátil čln s egyptskými migrantmi smerujúcimi do Európy. Uviedli to v utorok líbyjskí predstavitelia. Čln sa potopil v pondelok večer 60 kilometrov východne od mesta Tobruk. Z ľudí na jeho palube prežil len jeden človek.V ostatných rokoch sa Líbya stala hlavným tranzitným bodom pre migrantov utekajúcich pred vojnami a chudobou v Afrike a na Blízkom východe. Minulý mesiac sa pri líbyjskom pobreží v dôsledku poruchy motora prevrátila loď s 32 migrantmi, pričom podľa líbyjských úradov sa len deväť ľudí podarilo zachrániť. Nájsť sa podarilo telo jedného mŕtveho migranta a 22 je nezvestných.Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu vlani zahynulo pri líbyjskom pobreží 962 migrantov, 1 563 je nezvestných a ďalších 17 200 zadržali a vrátili späť do Líbye.