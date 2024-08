Dve autobusové nehody v Pakistane si vyžiadali najmenej 35 mŕtvych, stali sa v priebehu niekoľkých hodín (foto)

25.8.2024 (SITA.sk) - Najmenej 35 mŕtvych a desiatky zranených si vyžiadali dve nehody autobusov v Pakistane, ktoré sa stali v nedeľu v priebehu niekoľkých hodín.Prvá havária sa stala, keď autobus so šiitskými moslimskými pútnikmi vracajúcimi sa z Iraku spadol z cesty do rokliny v juhozápadnom Pakistane. Zomrelo najmenej 12 ľudí a zranenia utrpelo 32 ďalších, uviedla polícia a miestne úrady.O niekoľko hodín neskôr zahynulo pri páde autobusu do rokliny v provincii Pandžáb na východe Pakistanu 23 ľudí, vrátane dvoch žien a jedného dieťaťa. Najmenej sedem ďalších cestujúcich utrpelo zranenia. Autobus smeroval do himalájskeho regiónu Kašmír, ktorého časť je pod správou Pakistanu.Pakistanský prezident Ásif Alí Zardárí a premiér Šáhbáz Šaríf vyjadrili ľútosť nad týmito dvoma nehodami. Zároveň požiadali úrady, aby zabezpečili čo najlepšie lekárske ošetrenie pre zranených pútnikov.