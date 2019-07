Dve dievčatá z rómskej osady vbehli pod auto v Humennom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Humenné 22. júla (TASR) – Dve maloleté dievčatá z rómskej osady Podskala v Humennom skončili v piatok (19. 7.) v popoludňajších hodinách pod kolesami auta. Riadil ho 58-ročný vodič z obce Ptičie (okres Humenné). O dopravnej nehode TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.Došlo k nej pri futbalovom ihrisku, kde dievčatá náhle vbehli do jazdnej dráhy Ptičanovi smerujúcemu domov. Ako uviedla Ligdayová, maloleté sa na ceste hrali bez dozoru zodpovedných osôb.Po nehode boli obe dievčatá prevezené do nemocnice. Podľa informácií hovorkyne siete nemocníc Svet zdravia Jany Fedákovej jedno z nich utrpelo ľahšie zranenia a po ošetrení na urgentnom príjme bolo prepustené do domáceho liečenia. "," uzavrela.Presná príčina dopravnej nehody je podľa Ligdayovej v štádiu vyšetrovania. Test na požitie alkoholu u vodiča bol negatívny.