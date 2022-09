Dve nafukovacie haly vyrastajú v Košiciach, ich cena je viac ako 2 milióny eur

V Košiciach sa v týchto dňoch začalo s nafukovaním dvoch hál určených pre atletiku a plavecké športy. Nová nafukovacia hala v areáli ZŠ Laca Novomeského, v ktorej sa bude môcť trénovať a súťažiť zatiaľ v siedmich atletických disciplínach, ku ktorým neskôr pribudne aj vrh guľou, by mala byť daná do užívania na prelome októbra a novembra.

V rovnakom čase má začať slúžiť športovým klubom a verejnosti prestrešený vodnopólový bazén v areáli kúpaliska Červená hviezda pri železničnej stanici. Informoval o tom Magistrát mesta Košice

Vybavená najnovšími technológiami

Náklady na výstavbu

Práce na prestrešení

Dlhodobo nepostačujúci bazén

17.9.2022 (Webnoviny.sk) -Malá atletická nafukovacia hala určená hlavne pre mládež vyrástla na bývalom hokejbalovom ihrisku a je umiestnená vnútri už predtým zrekonštruovaného 250-metrového oválu na ZŠ L. Novomeského.Bude vybavená najnovšími technológiami, vďaka ktorým sa napríklad vzduch v hale vymení za necelú hodinu. Ponúkne osem dráh s dĺžkou 50 metrov, sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok o žrdi, skok do výšky a vrh guľou.Je súčasťou pripravovanej Atletickej akadémie na ZŠ L. Novomeského, ktorý vzniká ako spoločný projekt mesta s občianskym združením a športovým klubom Atletika Košice.Celkové náklady na výstavbu atletickej haly zo strany mesta predstavovali 420-tisíc eur, klub z vlastných zdrojov investoval do nových povrchov a zariadení v hale ďalších zhruba 80-tisíc eur.V rámci Centra voľného času budú môcť v novej hale pod dohľadom bývalých reprezentantiek Danky Janky Velďákových a ďalších trénerov športovať mladé talenty z Košíc a okolia.V súčasnosti sú v plnom prúde aj práce na prestrešení vodnopólového bazéna. V stredu sa začalo aj so nafukovaním haly, ktorá zabezpečí jeho celoročné využitie. Práce v zmysle zmluvy realizuje spoločnosť Eurobau za viac ako 1,5 milióna eur, ich ukončenie je naplánované koncom nasledujúceho mesiaca.Nafukovacia hala má byť v prevádzke od jesene do jari. V letných mesiacoch sa zloží a vodnopólový bazén bude tak ako doteraz nezakrytý.„Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom z vedenia mesta, ktorí sa o to pričinili. Všetci vieme, že jediný 50-metrový krytý bazén je dlhodobo nepostačujúci. Čo najskôr potrebujeme aj zrekonštruovať Mestskú krytú plaváreň. Bez prestrešenia na kúpalisku Červená hviezda by počas rekonštrukcie hrozil zánik oddielov, ktoré vychovávajú veľký počet reprezentantov,“ povedal vodnopólový tréner a športový riaditeľ ŠK Hornets Košice Karol Bačo mladší.Ako dodal, pre všetkých sa po výstavbe a modernizácii celého komplexu zlepšia podmienky a vyrastú tu ďalší reprezentanti.