Dve percentá HDP na obranu je minimom pre našu bezpečnosť, uviedla prezidentka Čaputová (foto)

27.6.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že i budúca vláda, ktorá vzíde z najbližších volieb, bude mať jasno v tom, že vynakladať dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu je minimom pre našu obranu a bezpečnosť. Uviedla to vo svojom utorkovom príhovore na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR. Čaputová dodala, že budúci kabinet by mal mať jasno i v tom, že naše členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) je z hľadiska ľudských či finančných zdrojov omnoho menej náročné než mimo NATO.Hlava štátu pripomenula i hybridné hrozby, ktoré sa usilujú spoločnosť rozdeliť a miasť. Podotkla, že ju mrzí, že na Slovensku sú tieto snahy, v porovnaní s inými európskymi štátmi, úspešnejšie. Vyjadrila presvedčenie, že je potrebné viac investovať do opatrení, ktoré oslabia hybridné hrozby.