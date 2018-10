Dve prešovské materské školy získali certifikát Zelená škola

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michaela Zdražilová Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 9. októbra (TASR) - Dve prešovské materské školy získali medzinárodný certifikát Zelená škola. Svojich žiakov dlhodobo vedú k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Informoval o tom tlačový referent Mestského úradu v Prešove Milan Grejták.Ide o materské školy (MŠ) na uliciach Budovateľskej a Antona Prídavka. Súčasne sa podľa Grejtáka pýšia aj vlajkou siete Eco-Schools. Medzinárodný certifikát získali za svoje aktivity v uplynulých dvoch školských rokoch."Škôlkari z MŠ Antona Prídavka sa počas tohto obdobia zamerali na zeleň a ochranu prírody. Prijali EKO-kódex, v ktorom sa zaviazali, že sa budú starať o vtáčiky v zime a tiež o rastliny a kvety na školskom dvore a v jej interiéri. Rozhodli sa tiež vysádzať zeleninu a starať sa o ovocné stromy. V škole tak majú množstvo farebných kvetov, ktoré deti sadia so svojimi učiteľkami, na stromoch sú vtáčie búdky a zo zeleninových záhonov zberajú vlastnú úrodu," uviedol Grejták.V MŠ Budovateľská si titul Zelená škola potvrdili, keďže jeden už získali pred dvoma rokmi. "Tentoraz sa venovali tematike Doprava a ovzdušie. V rámci svojich aktivít v tomto projekte malí škôlkari pripravili informačné letáčiky o negatívnom vplyve dopravy na prírodu, k tejto téme pripravili aj divadielko, s ktorým vystupovali v jednotlivých triedach a spravili aj prieskum, ako sa deti i personál dopravuje do škôlky. Deti tiež spoznávali ekologické dopravné prostriedky, na výlet sa vybrali vlakom a v areáli škôlky sa tešia z troch stojanov na bicykle," vysvetlil Grejták.Slávnostná certifikácia ocenených škôl sa uskutoční 17. októbra v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave.Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. Zapojilo sa do neho viac ako 51.000 škôl zo 67 krajín sveta. Na Slovensku tento program pomáha školám realizovať environmentálnu výchovu od roku 2004. Do trinásteho ročníka bolo zapojených 321 škôl, z ktorých 84 získalo certifikát Zelená škola a jedenásť diplom Na ceste k Zelenej škole.