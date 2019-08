Dve španielske lode so 124 a 40 migrantmi hľadajú bezpečný prístav

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. augusta (TASR) - Dve španielske lode, na palube ktorých sa nachádza celkovo 164 zachránených migrantov, hľadajú bezpečný prístav po tom, ako im taliansky minister vnútra Matteo Salvini odmietol povoliť vylodiť sa na pobreží Talianska. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Španielska mimovládna organizácia Proactiva Open Arms (POA) ešte vo štvrtok informovala, že v Stredozemnom mori neďaleko líbyjského pobrežia zachránila 55 ľudí plaviacich sa na drevenom člne. V noci na piatok loď zachránila ďalších 69 migrantov, čím ich celkový počet na palube stúpol na 124. Organizácia o tom informovala na Twitteri.Na migrantoch sú podľa riaditeľa POA Óscara Campsa viditeľné stopy po násilnom zaobchádzaní. Väčšina zachránených pochádza z Eritrey a sú medzi nimi ženy i deti.Salvini vo štvrtok lodi plaviacej sa pod španielskou vlajkou nepovolil vplávať do talianskych teritoriálnych vôd.Nemecká organizácia Sea-Eye uviedla, že Taliansko požiadalo Maltu, aby prevzala zodpovednosť za záchrannú loď menom Alan Kurdi, ktorá patrí spoločnosti. Na jej palube je v súčasnosti 40 migrantov.Sea-Eye na Twitteri napísala, že talianska pobrežná stráž presunula zodpovednosť na Maltu, "aj keď sa loď nachádza bezprostredne pri talianskom ostrove Lampedusa". Organizácia dodala, že Malta je od lode vzdialená viac ako 20 hodín plavby. Taliansko údajne nepovolilo vylodiť sa ani tehotným ženám alebo deťom. Loď podľa DPA smeruje k Malte.Salvini už predtým lodi Alan Kurdi zakázal vplávať do akéhokoľvek talianskeho prístavu pod hrozbou, že loď bude zhabaná. Taliansky minister vnútra zachováva nekompromisný postoj a trvá na tom, aby migrantov prijali ostatné členské štáty EÚ. Nemecko vo štvrtok obvinil z "vydierania". To podľa neho navrhlo, že prijme 30 migrantov z talianskej lode Bruno Gregoretti, ak Taliansko výmenou za to prijme 40 migrantov z lode Alan Kurdi.Hovorkyňa Európskej komisie (EK) povedala, že EK hľadá riešenie pre migrantov na palube Alana Kurdiho. Niektoré krajiny podľa jej slov už súhlasili s prijatím migrantov.Salvini v stredu oznámil, že 131 migrantom na palube lode Bruno Gregoretti povolil vylodiť sa v Taliansku po tom, ako niekoľko členských krajín EÚ súhlasilo s ich prijatím.