Dve tretiny oslovených v Nemecku je za Merkelovej odchod z čela vlády

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. novembra (TASR) - Necelé dve tretiny oslovených Nemcov sa v prieskume verejnej mienky inštitútu Insa pre najčítanejší denník krajiny Bild vyslovilo za demisiu Angely Merkelovej z funkcie spolkovej kancelárky.Spomedzi oslovených asi 4000 respondentov sa 62,2 percenta vyslovilo za to, aby Merkelová (64) začiatkom budúceho roka odovzdala post spolkovej kancelárky novozvolenému lídrovi, respektíve líderke Kresťanskodemokratickej únie (CDU). O ňom sa rozhodne na decembrovom zjazde strany v Hamburgu.Proti takémuto postupu sa vyjadrilo 37,8 percenta oslovených Nemcov.Merkelová nedávno oznámila, že sa na zjazde CDU nebude už uchádzať o znovuzvolenie do čela strany, avšak vo funkcii kancelárky by chcela zostať do konca volebného obdobia v roku 2021.Najvážnejšími kandidátmi na nástupcu Merkelovej v čele CDU sú generálna tajomníčka strany Annegret Krampová-Karrenbauerová, ambiciózny minister zdravotníctva Jens Spahn a niekdajší šéf frakcie CDU Friedrich Merz.