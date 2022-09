Dve tretiny Slovákov chcú ísť v októbri voliť, ukázal prieskum

Reálna účasť môže byť vyššia

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Komunálnych volieb na primátorov a starostov a regionálnych volieb do vyšších územných celkov (VÚC) by sa zúčastnilo takmer 67 % Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre diskusnú reláciu TV JOJ Analýzy Na hrane.Ďalších 19 % opýtaných deklarovalo, že sa asi komunálnych volieb zúčastnia. Naopak, skoro 3 % opýtaných sa volieb asi neplánuje zúčastniť a takmer 7 % opýtaných odpovedalo, že sa určite nezúčastnia.Zvyšných zhruba 5 % respondentov uviedlo, že ešte nevie, či sa zúčastnia alebo nie. Reálna účasť na voľbách však bude podľa prieskumnej agentúry AKO pravdepodobne nižšia.Účasť nadpriemerne deklarovali najmä muži, najmladšia veková skupina do 33 rokov a opýtaní vo veku 50 až 65 rokov, vysokoškolskí vzdelaní, obyvatelia Banskobystrického, Košického a Trnavského kraja a voliči strán SNS Agentúra AKO vykonala od 15. do 18. augusta pre televíziu JOJ celoslovenský sociologický prieskum, ako sa plánujú voliči zúčastniť komunálnych volieb a tiež volieb do VÚC. Prieskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality WAPOR, ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorých je agentúra AKO členom.do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.