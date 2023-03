Dve tretiny Ukrajincov sú za oslobodenie celej krajiny vrátane Krymu, hoci by vojna trvala dlhšie

13.3.2023 (SITA.sk) - Dovedna 64 % Ukrajincov je presvedčených, že je potrebné pokúsiť sa oslobodiť celé územie Ukrajiny vrátane Krymu , aj keby to malo znamenať dlhšiu vojnu a menšiu podporu Západu.Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu (KIIS), o ktorom informuje portál Ukrajinská pravda.Naopak, 24 % sa prikláňa skôr k možnosti, že Ukrajina by sa mohla zdržať vojenských operácií na Kryme výmenou za oslobodenie a ochranu všetkých území vrátane Donbasu, akurát s výnimkou spomenutého Rusmi okupovaného polostrova Krym. Ďalších 8 % opýtaných nevedelo na túto tému odpovedať.Prieskum sa uskutočnil telefonicky od 22. februára do 6. marca, zapojilo sa doň celkovo 2007 respondentov žijúcich vo všetkých oblastiach Ukrajiny okrem Krymu.Sociológovia z uvedeného inštitútu už skôr v prieskume zistili, že veľká väčšina Ukrajincov považuje akékoľvek územné ústupky za neprijateľné. Podľa najnovších údajov KIIS je len 9 % Ukrajincov vo všeobecnosti pripravených na ústupky, zatiaľ čo 87 % je proti akýmkoľvek ústupkom.