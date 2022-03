Dve z troch úmrtí u mužov nad 65 rokov ma na svedomí rakovina prostaty

Nočné návštevy kúpeľne sú prvým dôvodom pre návštevu urológie

Mužov odstrašuje spôsob vyšetrenia

Lepšie výsledky vďaka presnejšej diagnostike

24.3.2022 (Webnoviny.sk) -Tak ako u žien majú pravidelné gynekologické prehliadky význam vo včasnom diagnostikovaní rakoviny, rovnako to platí aj u mužov. Rakovina prostaty je tretí najčastejší zhubný nádor u mužov, ktorý postihne približne 34 Slovákov zo 100 000 ročne. Riziko dramaticky narastá po päťdesiatom roku života - dve z troch úmrtí nad 65 rokov má na svedomí práve toto ochorenie.Urológ môže odhaliť už nebádané zmeny, ktoré spočiatku nebolia a nemusia robiť pacientovi ťažkosti. Lenže pre slovenských pacientov je vyšetrenie prostaty stále tabu a štatistikami sa zaraďujeme na posledné priečky v rámci krajín EÚ."Prostata sa postupne nezhubne zväčšuje. Po šesťdesiatke sú mikroskopické zmeny v zmysle zväčšenia, takzvanej benígnej hyperplázie, prítomné až u každého druhého muža. Zároveň sa v prostate môže vyvíjať rakovina. Karcinóm prostaty takisto hrozí mužom vo vyššom veku a do hry vstupuje aj faktor dedičnosti”, približuje urológ MUDr. Ján Švihra Ph.D. ml. V posledných rokoch podľa jeho slov nie sú výnimkou ani mladšie ročníky.K urológovi zvyčajne dovedie muža problém, ktorý sám nevie vyriešiť. Najčastejšie napríklad časté nočné močenie, slabý prúd moču alebo pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra. Neliečené zväčšenie prostaty môže následne spustiť lavínu opakovaných zápalov, či nenávratne poškodiť obličky. "Zákerné je neraz to, že rakovina prostaty sa v skorých štádiách nemusí nijako prejaviť a preto je dôležité absolvovať preventívnu prehliadku a každý muž po päťdesiatke povinne! V prípade, že sa tento typ rakoviny vyskytol v rodine, sa veková hranica posúva na 40 rokov”, dopĺňa lekár.Zbytočným úmrtiam pomáhajú predchádzať preventívne prehliadky. "Union zdravotná poisťovňa preto v rámci svojho benefitu (nad rámec zákona) uhrádza preventívnu urologickú prehliadku, ako aj vyšetrenie PSA a p2PSA ukazovateľovv 2-ročných intervaloch," upozorňuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová na možnosť nechať sa zadarmo skontrolovať u špecialistu. Najčerstvejšou novinkou je, že Union ZP od 01.04.2022 dokonca všeobecným lekárom umožňuje indikovať vyšetrenie prostatického markeru (PSA), ktoré sa realizuje odberom krvi. Môžu ho indikovať u mužov od 40 rokov v rámci všeobecnej preventívnej prehliadky a následne odošlú muža na urologickú preventívnu prehliadku. "Predpokladáme, že takto sa odstráni tá prvotná bariéra, ktorá mnohých odrádza od tohto úkonu a tou je samotné vyšetrenie v urologickej ordinácii," vysvetľuje motivácie poisťovne Union ZP jej hovorkyňa.Vyšetrenie prostaty sa skladá z viacerých úkonov ako je odobratie krvi, vyšetrenie moču, rozhovor o kvalite močenia, ultrazvukové vyšetrenie urotraktu cez brucho a až následne prichádza najobávanejšia časť vyšetrenia: "Čo sa týka tej najchúlostivejšej časti prehliadky – mužovi prehmatáme genitál, či je všetko v poriadku. Cez konečník je totiž prostata výborne dostupná u väčšiny pacientov. Takto dokážeme posúdiť jej veľkosť aj vysloviť prvotné podozrenie na rakovinu,” detailne opisuje vyšetrenie urológ Ján Švihra, pričom to celé netrvá dlhšie, ako prečítanie si posledných riadkov.Pri podozrení na rakovinu prostaty sa následne vykoná diagnostika - biopsia prostaty. Tenkou ihlou sa pod kontrolou ultrazvuku odoberie hneď niekoľko vzoriek. Union ZP všetkým urológom, ktorí zdokladujú príslušný certifikát, preplatí tento výkon. "Pre pacienta to znamená, že nemusí na biopsiu nastúpiť do nemocnice alebo hľadať pracovisko urologickej jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ale ho absolvuje v rámci ambulancie, ktorú dobre pozná a s lekárom, ktorému dôveruje," opisuje B.Dupaľová Ksenzsighová.Informačný servis