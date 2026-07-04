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04. júla 2026
Dvoch mužov obvinili z drogovej trestnej činnosti. Do Bánoviec nad Bebravou distribuovali metamfetamín – FOTO
Tagy: Drogová trestná činnosť krajská trenčianska policajná hovorkyňa Marihuana Metamfetamín trenčianska polícia
Pri kontrole našli u 54-ročného muža plastový obal s obsahom bielej kryštalickej látky. Dvom mužom našli v aute drogy, kriminalisti z Bánoviec nad Bebravou ich obvinili. Hovorkyňa
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4.7.2026 (SITA.sk) - Pri kontrole našli u 54-ročného muža plastový obal s obsahom bielej kryštalickej látky.
Dvom mužom našli v aute drogy, kriminalisti z Bánoviec nad Bebravou ich obvinili. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková priblížila, že policajti vo štvrtok 2. júla zastavili pri obci Brezolupy osobné vozidlo značky Audi A6.
Urobili tak na základe operatívnych informácií, ktoré nasvedčovali tomu, že by ľudia v aute mohli mať dočinenia s drogovou trestnou činnosťou. V aute sedelo päť osôb. Pri kontrole našli u 54-ročného muža plastový obal s obsahom bielej kryštalickej látky.
Expertíznym skúmaním sa následne potvrdilo, že ide o metamfetamín. U 40-ročného muža zase zaistili plastové vrecko s obsahom konope a ďalšie vrecko s obsahom metamfetamínu.
Oboch mužov tak obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ich do cely policajného zaistenia. Policajti súčasne zistili, že obaja mali omamné a psychotropné látky ďalej distribuovať v Bánovciach nad Bebravou.
Vyšetrovateľ obom vzniesol obvinenie pre neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd.
Zdroj: SITA.sk - Dvoch mužov obvinili z drogovej trestnej činnosti. Do Bánoviec nad Bebravou distribuovali metamfetamín – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvom mužom našli v aute drogy, kriminalisti z Bánoviec nad Bebravou ich obvinili. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková priblížila, že policajti vo štvrtok 2. júla zastavili pri obci Brezolupy osobné vozidlo značky Audi A6.
Drogová trestná činnosť
Urobili tak na základe operatívnych informácií, ktoré nasvedčovali tomu, že by ľudia v aute mohli mať dočinenia s drogovou trestnou činnosťou. V aute sedelo päť osôb. Pri kontrole našli u 54-ročného muža plastový obal s obsahom bielej kryštalickej látky.
Expertíznym skúmaním sa následne potvrdilo, že ide o metamfetamín. U 40-ročného muža zase zaistili plastové vrecko s obsahom konope a ďalšie vrecko s obsahom metamfetamínu.
Distribúcia v Bánovciach nad Bebravou
Oboch mužov tak obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ich do cely policajného zaistenia. Policajti súčasne zistili, že obaja mali omamné a psychotropné látky ďalej distribuovať v Bánovciach nad Bebravou.
Vyšetrovateľ obom vzniesol obvinenie pre neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd.
Zdroj: SITA.sk - Dvoch mužov obvinili z drogovej trestnej činnosti. Do Bánoviec nad Bebravou distribuovali metamfetamín – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Drogová trestná činnosť krajská trenčianska policajná hovorkyňa Marihuana Metamfetamín trenčianska polícia
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