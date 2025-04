Dvojdňová návšteva prezidentky Indie pokračuje. V Nitre jej udelia čestný titul a zasadí aj strom priateľstva – FOTO

Nové príležitosti v nestabilnom svete

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Návšteva pokračuje v Nitre

10.4.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok otvoril spolu s prezidentkou Indickej republiky Droupadi Murmu Slovensko-indické biznis fórum v Bratislave. Cieľom stretnutia podnikateľskej komunity je pomôcť rozvoju ekonomickej spolupráce medzi krajinami.Na podujatí sa zúčastňuje 35-členná podnikateľská delegácia z Indie z oblasti automobilového priemyslu, obrany, IT, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, železničnej dopravy, elektromobility, energetiky či zdravotníckych technológií. Slovenskú stranu reprezentuje viac ako 40 firiem.„V nepredvídateľnom svete, kde sa radikálne menia obchodné podmienky, je dôležité hľadať nových obchodných partnerov,“ zdôraznil Pellegrini, ktorý dúfa, že fórum otvorí nové možnosti kooperácie a odkryje ďalšie príležitosti.Podľa prezidentových slov, hoci sú naše krajiny síce od seba geograficky vzdialené, priateľské vzťahy sa v posledných rokoch však výrazne posilnili, čoho dôkazom sú aj viaceré významné investície vrátane otvorenia závodu Jaguar Land Rover v roku 2018.„Hlboko si vážime dôveru, ktorú ste do nás vložili,“ uviedol Pellegrini s dodatkom, že vzájomné partnerstvo má pevné základy ešte z čias bývalého Československa, ktoré bolo jedným z hlavných obchodných partnerov Indie vo východnej Európe. Zdôraznil tiež, že slovenskí investori sa v Indii čoraz viac angažujú, čo môže priniesť krajine tisícky pracovných miest.Vo svojom príhovore spomenul, že India patrí medzi svetových lídrov v oblasti umelej inteligencie, čo prináša nové možnosti v rôznych sektoroch, zvyšuje produktivitu a prispieva k zlepšovaniu kvality života. Spojením so slovenskými výrobnými možnosťami či znalosťami si môžu byť krajiny v tomto smere vzájomnou podporou, dodal prezident.Program indickej hlavy štátu v rámci jej dvojdňovej oficiálnej návštevy Slovenska vo štvrtok pokračuje v Nitre. Na Univerzite Konštantína Filozofa jej udelia čestný titul doctor honoris causa za prínos k rozvoju inkluzívneho vzdelávania ako nástroja spoločenskej emancipácie, posilňovanie demokratických hodnôt, podporu marginalizovaných a znevýhodnených komunít, ako aj za ochranu a obhajobu ľudských práv v medzinárodnom kontexte.Prezidenti spoločne navštívia prevádzku automobilového závodu Jaguar Land Rover , ktorý je najväčšou indickou investíciou na Slovensku. Na záver návštevy zasadia v nitrianskom mestskom parku strom ako symbol priateľstva, súdržnosti a prehĺbenia vzťahov medzi krajinami.