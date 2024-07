Dvojica plánovala vyhodiť do vzduchu policajta z Trnavy, prokurátor žiada pre nich mimoriadny trest (video)

Nedôveryhodná výpoveď kľúčového svedka

Vyhodiť do vzduchu ho chceli trhavinou

11.7.2024 (SITA.sk) - Pre dvoch obžalovaných z prípravy vraždy policajta v Trnave žiada prokurátor mimoriadne tresty. Uviedol to prokurátor Peter Kysel vo svojej záverečnej reči s tým, že pre Petra B. aj pre Romana Č. žiada trest odňatia slobody na 25 rokov s umiestnením do ústavu s maximálnym stupňom stráženia.Podľa prokurátora skutky boli obidvom obžalovaným preukázané. Obhajcovia naopak žiadajú v záverečných rečiach oslobodenie svojich klientov a dokazovanie za nedôveryhodné. Obžalovaných na štvrtkové hlavné pojednávanie pred senát na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici priviedla eskorta, pretože Roman Č. je vo výkone trestu a Peter B. je umiestnený vo väzbe.Podľa obhajcu Romana Č. Úmysel zavraždiť policajta vyplýva len z výpovede kľúčového svedka, ktorá je podľa neho nedôveryhodná. Ako uviedol obhajca Petra B., vina jeho klienta sa nepotvrdila, pričom výpovede svedkov boli podľa neho spochybnené.„Skutok, ktorý sa mi kladie za vinu som nespáchal,“ uviedol Roman Č.. „Celé je to vymyslené,“ konštatoval Peter B. k skutku prípravy vraždy, pričom odmietol aj vinu v skutku nedovoleného ozbrojovania, ale priznal vinu v drogovej trestnej činnosti.Policajný vyšetrovateľ obvinil v auguste 2023 dvoch mužov z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy pre zámer zavraždiť policajta. Ako vtedy informoval bývalý policajný prezident Štefan Hamran , konkrétne išlo o Petra B., ktorý bol zadržaný počas policajnej akcie Ráchel, a Romana Č., ktorý bol vo výkone trestu pre drogovú trestnú činnosť.Obeťou mal byť podľa Hamrana príslušník Pohotovostnej motorizovanej jednotky v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave . Obvinení chceli podľa obžaloby policajta vyhodiť do vzduchu trhavinou v jeho aute.Motívom pre vraždu policajta bola jeho práca, konkrétne účasť na služobných zákrokoch voči jednému z obvinených. Obidvaja vinu popierajú. Na súde v júni tohto roka vypovedal kľúčový svedok, ktorý plán oznámil svojej advokátke a tá kontaktovala Národnú kriminálnu agentúru. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest 25 rokov väzenia, prípadne doživotie.