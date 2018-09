Dvojica slovenských horolezcov zablúdila pod Kežmarským štítom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Podmaník Foto: TASR/Milan Podmaník

Vysoké Tatry 29. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu vo Vysokých Tatrách dvom horolezcom, ktorí uviazli pod Kežmarským štítom. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že žiadosť o pomoc prišla v skorých ranných hodinách od dvojice Slovákov vo veku 23 a 24 rokov.uviedla HZS na svojej stránke.Počas noci sa výrazne zhoršili poveternostné podmienky, ochladilo sa, fúkal silný vietor a vo vyšších nadmorských výškach aj nasnežilo. Orientáciu horolezcom navyše komplikovala hustá hmla. Takéto podmienky prevládali aj počas celej záchrannej akcie.dodáva HZS.Uviaznutých horolezcov sa podarilo pomocou zaslaného linku prostredníctvom SMS správy presne lokalizovať v severnej stene Kežmarského štítu, asi 100 výškových metrov pod vrcholom, čo výrazne urýchlilo záchrannú akciu.Na pomoc im odišla dvojica záchranárov HZS, ktorí postupovali cez Huncovské sedlo a Kežmarský štít. Z vrcholu Kežmarského štítu k nim zlanili, horolezcov vyšetrili a zateplili. Mužovi, ktorý stratil jednu z topánok, poskytli náhradnú.Nakoľko obaja boli schopní samostatného postupu, spoločne za istenia pomocou lanovej techniky vyliezli na vrchol a následne pokračovali do Huncovského sedla a cez Skalnatú dolinku na Skalnaté pleso, odkiaľ boli zvezení kabínkovou lanovkou na Štart.Tu ich už čakal ďalší záchranár HZS so záchranárskym vozidlom, s ktorým pokračovali na Dom HZS do Starého Smokovca. Keďže stav ani jedného z horolezcov nevyžadoval ďalšiu zdravotnú starostlivosť, ďalej už pokračovali samostatne.