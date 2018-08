Dvojkou na trhu smartfónov sa stal Huawei, ktorý predbehol Apple

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. augusta (TASR) - Apple napriek vysokému dopytu po iPhonoch stratil v 2. kvartáli pozíciu druhého najväčšieho predajcu smartfónov, vyplýva z analýz viacerých poradenských spoločností.Podľa správ firiem International Data Corporation (IDC), Counterpoint Research, IHS Markit a Canalys na druhom mieste vystriedal Apple čínsky výrobca smartfónov Huawei.IDC tvrdí podľa predbežných údajov, že Huawei dodal od apríla do konca júna 54,2 milióna smartfónov, čo bolo o 40,9 % viac než v rovnakom období vlani. Dodávky Apple stúpli o 0,7 % na 41,3 milióna iPhonov. Tieto čísla robia z Huaweiu dvojku na trhu so smartfónmi s 15,8 % podielom. Podiel Apple, ktorý je trojkou, predstavoval 12,1 %.Jednotkou zostáva Samsung Electronics s podielom 20,9 %, keď zákazníkom dodal 71,5 milióna inteligentných telefónov. Odbyt medziročne klesol o 10,4 %, čo signalizuje, že juhokórejský koncern zrejme bude mať v najbližších kvartáloch problémy v segmente smartfónov.Podľa analytikov Huaweiu pomohlo vylepšenie jeho vlajkových telefónov, ako je model P20. Ďalším dôvodom je úspech jeho značky Honor na trhoch mimo Číny.Podľa IDC trh smartfónov v 2. kvartáli medziročne klesol o 1,8 %.