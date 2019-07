Dvojnásobný medailista z OH Bobridge pôjde do väzenia za predaj drog

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Perth 5. júla (TASR) - Bývalý popredný austrálsky dráhový cyklista Jack Bobridge pôjde do väzenia. Súd v Perthe odsúdil dvojnásobného strieborného medailistu z olympijských hier v tímovej stíhačke na štyri a pol roka za predaj drog. Verdikt súdu však umožňuje po určitom čase jeho podmienečné prepustenie.Dvadsaťdeväťročný Bobridge sa v tímovej stíhačke ako člen austrálskeho družstva stal aj dvakrát majstrom sveta, tretí titul pridal v stíhačke jednotlivcov. Celkovo má v zbierke 10 medailí z MS na dráhe (3-5-2). Okrem toho bol aj úspešný cestný cyklista, v roku 2009 si v Mendrisiu vyjazdil titul majstra sveta do 23 rokov. V sezóne 2016 bol súčasťou tímu Trek-Segafredo, pričom v jeho drese sa predstavil aj na Giro d'Italia. Kariéru ukončil po OH 2016 ako 27-ročný pre reumatoidnú artritídu.V piatok ho súd odsúdil v štyroch prípadoch predaja tabliet extázy, ktoré mal dodať svojmu bývalému priateľovi v Perthe v období marec - august 2017. Počas výsluchu Bobridge priznal, že drogy bral aj on, pričom menoval aj ďalších dvoch austrálskych cyklistov, ktorí ich mali spolu s ním užívať. Informovala o tom agentúra AP.